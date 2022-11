La carrera: poder adquisitivo vs inflación

Y muchas de las veces ha sido complicado el hacerlo, porque, en ciertos momentos, la influencia exterior en las variables económicas no permite que exista un total control de su desplazamiento, lo que hace que en muchas ocasiones se tenga que equilibrar el movimiento de los precios de los bienes y servicios, con los denominados subsidios públicos, para que todo vaya en equilibrio.

Y no permitir que la espiral inflacionaria esté de manera permanente en la vida económica y social de la economía mexicana, porque al hacerlo se mueve todo lo que tenga que ver con la vida diaria del país, como ha sucedido en infinidad de años con efectos continuos en todos los indicadores económicos, que son los que le proporcionan certidumbre al país en todos los sectores.

Y así como se beneficia el país con la llegada de inversión extranjera, en todas las actividades económicas, también con la apertura comercial llegan los efectos positivos y negativos, como lo que hoy se vive, que alguien pudiera pensar que lo que ocurre en la economía nacional, en lo que corresponde al precio de los insumos y bienes y servicios, es solo asunto nacional.

Viene a ser parte de la participación de México en el mercado globalizado, porque mucho de lo que se produce en el país tiene algún componente del exterior, y lo de consumo directo también.

La situación se agudizó por la crisis de suministros que hoy tiene en situación crítica a bastantes economías en el mundo y que su solución no está en el futuro inmediato; este movimiento inflacionario es el que mantiene ocupados a los países, porque no tiene tiempo de terminación en un porcentaje manejable, como sucede en tiempos normales.

Pero en el camino de esta situación de incrementos inflacionarios que llegan directo al bolsillo de los consumidores, también en el tiempo se le agregan los incrementos de los impuestos, que también estos conceptos hacen que se muevan los números de los precios de los bienes y servicios, considerando que muchos de los incrementos son traslativos al último consumidor.

Y eso sucede cuando las tesorerías de los diferentes niveles de gobiernos no tienen la capacidad para responder de manera efectiva a los requerimientos de la sociedad en su demanda de servicios públicos, que, en la mayoría de las ocasiones, es complicado que un Gobierno no aumente los impuestos, porque el margen de maniobra de sus finanzas no es el más adecuado para sus proyectos que dijo.

Pero si se desglosa el poder adquisitivo de un sueldo, salario, de un empleado o trabajador, y se encontrará que este no tiene tantos cambios en el año, como lo tienen los incrementos en los bienes y servicios, y lo que se pueda decir en los planes de control inflacionario le queda debiendo al poder adquisitivo, considerando que lo que es la canasta básica en la cual se sitúa un programa de control inflacionario, no es nada más eso, en la vida de una familia, porque existen muchos conceptos de necesidad que no están en los productos básicos para el mantenimiento de una familia, porque su permanencia no es nada más al interior de su vivienda.

En ese sentido, lo más efectivo es la producción de bienes y servicios de forma nacional, y el establecimiento de políticas económicas que permitan tener control sobre los bienes y servicios del exterior.

