La basura como negocio rentable

Y con el crecimiento de las ciudades, cada vez se incrementan las toneladas de basura a recolectar y, a veces, los gobiernos municipales no tienen la infraestructura necesaria para poder atender este problema.

Por lo que optan en muchas de las ocasiones, en concesionar este servicio público y de alguna forma obtienen un descanso social, porque ya no es el logotipo del Gobierno Municipal, sino que lo que se presenta es una empresa particular.

Porque ya el servicio de recolectar la basura en los hogares, comercios e industrias, viene a ser responsabilidad de una empresa y el Gobierno solo se responsabiliza por el pago, establecido en el contrato de concesión.

Pero lo que ahora existe en el ambiente, es que la basura ya no se ve como un problema público, sino que su manejo ya se convierte en un negocio, como está sucediendo en otros países y que de alguna forma le está redituando a Gobierno y sociedad.

Ya no se ven estos residuos dentro de hornos de cremación ni en confinamientos en lugares apartados de las ciudades, sino que ahora se ven como un rentable negocio, que ya desde hace tiempo está siendo aprovechado.

Los tiempos se ven que han cambiado y es momento de que los gobiernos municipales vean cómo resolver problemáticas de servicios públicos de forma más eficiente y de mayor rentabilidad, hoy que los recursos económicos son escasos.

La industria del reciclaje en México todavía viene siendo un rubro totalmente desaprovechado y probablemente sea, porque se desconocen las ventajas y las utilidades económicas y sociales que representa.

El avanzar en municipios sostenibles es una de las visiones que se deben de contemplar en los gobiernos municipales, que recién inician y que tienen posibilidades de que la sociedad a la que representan tengan un mejor futuro.

Es cierto que es un servicio público, que como lo establece la ley

de la administración municipal, es una responsabilidad de los ayuntamientos proporcionar este servicio a la sociedad, porque esto le da la razón de ser al Gobierno. Y a pesar de ello, se les ha dado la responsabilidad a empresas particulares, dejando de lado lo que dice la ley al determinar la razón de ser de un Gobierno Municipal. Pero para lograr ubicarse en el contexto de los nuevos tiempos, los gobiernos municipales deben trabajar en integrar la infraestructura necesaria para que se pueda llevar a cabo un plan de reciclaje de las basuras, tanto del área urbana y rural. En la actualidad, se considera que es el 70% la basura que se genera en los hogares y el resto es de los comercios y de las industrias, lo que permite tener la materia disponible de forma directa, para lo que sería un ingreso permanente para los ayuntamientos. Donde la posibilidad de integrar una Asociación Pública Privada, lograría hacer sinergia con la iniciativa privada en este servicio, donde se podrían generar beneficios para ambas partes y totalmente para la sociedad. Los ayuntamientos no tienen que ir muy lejos por la respuesta para determinar, que dejar de quemar y guardar la basura en confinamientos en tierras no son benéficos, sino que el convertirlas en desechos productivos. La oportunidad de hacer de la basura un negocio rentable está disponible, solo es cuestión de que los ayuntamientos digan, si es mejor quemarla, guardarla o ser un municipio sostenible y con ingresos adicionales. DEL ESCRITORIO Como que existe todavía en el ambiente productivo y financiero, el movimiento que está teniendo la paridad peso-dólar, que no es por cuestiones internas referentes a la economía nacional, sino a cuestiones externas que vienen de Asia y a definiciones presupuestales de los Estados Unidos, pero así son los movimientos de las economías, en base a decisiones y problemáticas es como se mueven las finanzas mundiales...Interesante que en el medio industrial exista la posibilidad mexicana para producir cantidades grandes de electrodomésticos, por la terminación de los inventarios que tienen las grandes empresas norteamericanas, por la baja producción realizada en tiempos de pandemia, buena oportunidad de inversión...Se vislumbra en el mercado de los hilados y tejidos una crisis por la falta de los volúmenes necesarios de algodón, ya que los problemas meteorológicos y la pandemia, no permitieron la producción necesaria de la fibra blanca necesaria en la industria manufacturera deprendas de vestir, lo que hará que exista ahora una importante demanda de algodón y, mientras, la ropa se va a incrementar en su precio.