Jóvenes contagiosos

Hay incluso por ahí un video, supuestamente del secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, en el cual se muestra enojado porque mucha gente no acata las indicaciones para cuidarse al máximo ante esta nueva "oleada" de infecciones.

A las autoridades y a la sociedad les preocupa mucho que los jóvenes no quieran acudir a vacunarse, pero, al mismo tiempo, andan de un lado a otro sin medidas sanitarias adecuadas y eso ha causado un mayor número de contagio de covid en personas de los 18 a los 29 años de edad.

"Ya me he cansado de mil maneras de decírselo por las buenas, por favor, con muchas palabras y muchas acciones de todo el personal del Sector Salud, que estamos enojados con ustedes porque no siguen nuestras indicaciones y llegan a los hospitales exigiendo una cama y pronto, y rápido atiéndame doctor".

Y ese es, quizá, el reclamo de todo el personal de los hospitales de Sonora y el país: Cuídense, pero muy pocos hacen caso.

Ayer mismo, en el seno de una reunión de los gobernadores del país, la de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como presidenta de la Conago pidió que ante el incremento de casos de Covid-19 en población joven en esta tercera ola que se está registrando en todo el país, es indispensable que los jóvenes acudan a vacunarse.

"Algo que tenemos como foco rojo es el tema de los contagios en los jóvenes que, si bien es cierto, la mortalidad, a pesar del pico tan grande que tenemos, ha bajado, también hay que decir que muchos de los jóvenes se están contagiando y algunos se están hospitalizando", manifestó.

Y tiene toda la razón del mundo, no son tiempos de juego ante el avance de una enfermedad que ya ha dejado muchos hogares de luto y amenaza con seguir por mucho tiempo en el ambiente, con todas sus secuelas de por medio.

En muchos hogares, la mayoría de sus integrantes han estado enclaustrados por meses, con toda la desesperación que ello implica. Pero en otros las necesidades de trabajo, alimento e incluso esparcimiento ante el encierro, ha hecho que mucha gente ande en circulación en las calles y eso provoca mas riesgo de contagios.

Por eso muchos ven con cierta incredulidad el anuncio de que el 31 de agosto los niños deberán regresar a las aulas, lo cual obviamente aumenta el riesgo de ser presa de la enfermedad.

Por ello, Pavlovich Arellano destacó que en Sonora el regreso a clases será de manera gradual y con respeto a la decisión de los padres de familia de enviar o no a sus hijos a las aulas.

Es necesario que la sociedad se involucre mucho más en las tareas preventivas contra el covid. Si bien tantos meses de encierro han traído también problemas emocionales para muchos, habrá que idear las formas para que se contenga, sobre todo a la población joven, de irse a las calles.

Si hay que salir, pues debe ser con todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades y no creernos invencibles solamente porque ya estamos vacunados o porque el virus nos ha hecho en casi dos años lo que el viento a Juárez.

Asumamos en conjunto la responsabilidad de ser los guardianes de nuestra familia, de nuestros vecinos y de nosotros mismos.

Solamente de esa manera mañana no nos estaremos quejando de que no hay camas en los hospitales.

