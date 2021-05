Innovar en beneficio: Desarrollo económico a los empresarios

Es en serio que, con el correr del tiempo, mucho se ha escuchado de todo lo que hará el Gobierno del Estado por el desarrollo económico y lo mismo los municipios, en el tiempo que les toca gobernar y es muy bueno lo que se dice, pues lo que se ha escuchado hasta parece creíble.

Pero hasta ahora no ha resultado como se había dicho, al momento de comprometerse como prospectos a dirigir el Estado y el Municipio, que se podría pensar que no se les presentó la oportunidad de hacerlo porque no había recursos económicos disponibles en la Tesorería para impulsar ese compromiso pactado con la sociedad.