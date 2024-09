Inician los juegos de exhibición en la MexPac

En las Grandes Ligas, la carrera para la postemporada está a todo vapor; también para los premios individuales entre Aaron Judge y Shohei Ohtoni

Por: Miguel Cebreros Cervantes

Ya empezaron los juegos de exhibición de algunos equipos que se están preparando, con vistas a la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico. Por ejemplo, los Tomateros de Culiacán y los Mayos de Navojoa sostuvieron dos partidos de preparación (lunes y martes) de la presente semana, en el "Ciclón" Echeverría, ganando uno de esos encuentros los Mayos por 8-3. La verdad es que los guindas no utilizaron a sus estelares, sino más bien les dieron oportunidad a los prospectos, los novatos que consideran que pueden quedarse en el equipo grande, pues varios de los estelares mexicanos algunos de ellos no se reportan, porque no hace mucho que terminó la Liga Mexicana de Beisbol... Y lo mismo ocurrió con los Mayos, quienes le dieron preferencia a los jóvenes talentosos que están pidiendo a gritos un chance en la ya venidera contienda que arrancará el 11 de octubre, o sea, dentro de 15 días, exactamente...Por su parte, los Yaquis continuaron su adiestramiento, con motivo de llegar en óptimas condiciones a la intervención que conservan y sostienen anualmente en un evento que se realiza en Tucson, Arizona, y que siempre ha resultado un gran éxito... Por lo tanto, les deseamos el mejor de los éxitos el día que partan rumbo a los Estados Unidos. Allá, se les unirán algunos extranjeros como ocurre año con año. El caso es que cuando regresa el equipo, días antes de abrir fuego la campaña, la escuadra que dirigirá Lino Rivera , ya está más lista que nunca para hacerle frente a los-Naranjeros de Hermosillo el día 11 y el 12 pagarán la visita inaugural a los Yaquis...Por lo demás, los Padres siguen pegándole a los Dodgers, con todo y el arsenal que consiguieron, sobresaliendo Shohei Ohtani, porque el pítcher Yamamoto ha resultado un fracaso en su primera temporada con el equipo, pues hasta ahorita solo ha aportado problemas desde el comienzo de la temporada, la cual se la llevó lesionado y no sabemos cómo resulte en los playoffs. Nadie garantiza nada sobre la posible llegada de los Dodgers a la Serie Mundial, pues aún está en veremos si pueden conseguir la División Oeste, pues en los últimos años, no han podido con los Padres de San Diego, quienes han demostrado que tienen lo suficiente para barrer al equipo de Dave Roberts, pues el martes lograron su clasificación a los playoffs derrotando a los Dodgers, 4-2 y si anoche los volvieron a doblegar, se instalarían a un juego de empatarles el primer lugar de la División Oeste, cuando faltarían 4 juegos por disputar del calendario regular... Y vaya que podrían hacer la hombrada los Padres de arrebatarles el título de la División Oeste. Los Frailes están enrachados, cuentan con mejor pitcheo que los angelinos y su ofensiva es más consistente que la de Dave Roberts, quien está en la cuerda floja. De no ganar la Serie Mundial, adiós a Roberts. Ya tienen rato los Dodgers que no cuentan con un cerrador de categoría, como lo habìa tenido casi siempre... ¿Y los buscadores de talento? Bien, gracias... Los expertos de las Grandes Ligas, consideran que de los equipos que están disputando llegar a los playoffs, ninguno posee una escuadra tan bien balanceada como los Filis de Filadelfia. "Es un equipo muy parejo, con habilidad para correr las bases, uno de los mejores infields de las Grandes Ligas y de su ofensiva ¿qué se le puede añadir? Nada, pues es de las mejores y más sólidas de la Gran Carpa ... No falta mucho para comprobarlo, pues el domingo cae el telón del calendario regular de la campaña 2024 y la mayoría de los peloteros a descansar, hasta el mes de febrero que regresarán a los entrenamientos para la contienda 2025, la cual arrancará a fines del mes de marzo... Solo dos bateadores de las Mayores conectarán 50 o más cuadrangulares en la temporada que está por terminar. Se trata del líder Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, con un total de 56, mientras que Shohei Ohtoni lleva 51.. En los demás departamentos, Hudge es el mejor en promedio con .323 y 139 carreras impulsadas. Por su parte, el japonés, estrella de los Dodgers, se ha estafado 55 colchonetas, ha enviado al plato a 123 compañeros, en tanto que ofensivamente tiene .301...Bobby Witt, de los Reales de Kansas City, es el mejor bateador de la Liga Americana con porcentaje de .335. Prácticamente tiene en el bolsillo el campeonato, de una gran temporada, con un equipo que no estará en la postemporada del nuevo circuito...Ya para concluir, les diremos que el Barcelona continuó encendido en LaLiga, al derrotar 1-0 al Getafe, para proseguir invicto en el poderoso circuito con siete victorias sin derrota, lo que coloca al equipo con 21 puntos, cuatro más que el ocupante del segundo lugar que es el Real Madrid, quien aparece en la tabla con 17 unidades... Un comienzo de temporada fenomenal del Barcelona, de quien nadie esperaba que así lo fuera, después de algunos años para olvidar. Así que cuando se enfrente al Rea Madrid será un duelo espectacular que paralizará a toda España... l´il see you later...