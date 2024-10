Huatabampo estancado. Hay crisis en actividades

El lenguaje que suele utilizarse para hablar en público, obviamente en un contexto como el de este país, pocas veces suele ser directo, franco o comprometido. La costumbre es casi siempre buscar la manera de "dorar la píldora", si se nos permite utilizar esta "filosófica" o "científica" expresión. Políticamente, sólo desde los portales de la oposición, y no siempre, es posible escuchar expresiones contestatarias que repliquen las que, con discutible ánimo triunfalista, se dicen todos los días.

Por eso fue casi ineludible o inevitable prestar cumplida atención a ciertas expresiones pronunciadas en un reciente evento efectuado en la Tierra de los Generales. Allí, por ejemplo, se dijo (y es de suponerse que sin que nadie lo esperara) que Huatabampo se encuentra estancado económicamente, con sus actividades primarias sufriendo fuertes crisis. El corolario de estos dichos fue el siguiente: "Pero no debemos esperar a que vengan a rescatarnos o a resolvernos las cosas".

No es tanto que haya mentira o dolo de por medio en dichos como los anteriores. No nos quebremos la cabeza sin necesidad de hacerlo. Lo que llama la atención es la franqueza, la facilidad y la propiedad conceptual de las afirmaciones que se comentan. Aunque debe ser hora de afirmar o señalar quién las produjo con el único ánimo de reconocer la franqueza y seriedad con que fueron expuestas en un evento público, dicho sea esto último para realzar todavía más el valor de las expresiones que se mencionan.

Las palabras que se comentan fueron pronunciadas por Elly Angelina Alcalá Valdez, presidenta del Consejo Empresarial del Mayo A.C. Las complementó con otras más como las siguientes: "Somos muchas personas trabajadoras y que amamos al Municipio, que tiene grandes oportunidades y proyectos. Y, si nos unimos y generamos empatía entre todos, podemos salir adelante". Éstas son verdades irrefutables. Igual que las que siguen dichas también por Alcalá Valdez: "Huatabampo debe aprovechar su amplio potencial por el que es reconocido, con actividades agrícolas, ganadería, pesca, tradiciones y su amplio litoral, pero también por su gente de empuje".

Pues sí, cabe decir. ¿Entonces por qué Huatabampo no está hoy por hoy en un contexto de desarrollo sostenido? Tal sería la pegunta obligada. En el mismo evento, el doctor Gonzalo Rodríguez Villanueva, destacado catedrático y reconocido conferenciante en temas de negocios y comerciales, remarcó el potencial que, en efecto, tiene Huatabampo. Destacó sus muchas áreas de oportunidad, sin soslayar que éstas requieren para su cristalización de un trabajo firme y sostenido en todas partes.

¿No bastará con pensar un poco y poner manos a la obra? Quién sabe. O quizá no. Pero es probable que las cosas al respecto no deban ser tan fáciles, como evidentemente no lo son. Las pruebas en este sentido están en muchísimas partes. Sin embargo, los retos y oportunidades pueden ser tangibles en un lugar como Huatabampo, como lo fueron hasta hace no mucho tiempo, cuando actividades como la agricultura y la pesca solían rendir buenos dividendos particulares y comunitarios.

Este a que se alude no es un pasado muy remoto. Pero no puede negarse que la descompostura productiva se produjo un tanto a nivel regional. Hoy los hechos al respecto no han mejorado mucho. Empero, en ningún lugar hay estancamientos que duren 100 años. El propio por el que ha pasado Huatabampo se ha prolongado un tanto. Pero el solo hecho de que se le comente o discuta en público es un buen síntoma. Tiene la llamada Tierra de los Generales un nuevo gobierno municipal que se percibe franco y entusiasta. Este es un factor que tampoco puede soslayarse.

Existe también en su ámbito el Consejo Empresarial del Mayo como asociación civil. Su presidenta no elude abordar en público cuestiones de relieve o interés para Huatabampo y su población. Todo esto parece facilitar un contexto social y gubernamental para que el municipio perfile ciertamente una ruta que le aparte del estancamiento acercándolo a la del progreso. No se advierte que ésta pueda ser una misión imposible. Hoy allí mismo están abordando en público la situación por la que atraviesa el municipio.

Hay en esa acritud una gran ventaja porque no están esperando "a que vengan a rescatarnos o a resolvernos las cosas", como también dijo en su exposición Elly Angélica Alcalá Valdez. Los retos propios tienen que ser resueltos propiamente, como postularía un simple principio de acción. "Huatabampo es el diamante del Mayo...pero se necesita pulirlo y trabajarlo". ¿Cómo la ve usted? Original y llamativa frase. Su autora es EA Alcalá Valdez.

