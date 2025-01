Hay "tiro" en Culiacán: Charros vs Tomateros

Habrá que esperar al martes para saber si Jalisco se queda con el título o se van al séptimo y definitivo de la final de la Liga Mexicana del Pacífico

Por: Miguel Cebreros Cervantes

Llueva, truene o relampaguee, la gran final entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán regresará al estadio guinda, a partir del martes, ya sea para realizar uno o, bien, dos partidos, todo dependerá de quién se haya adjudicado el quinto encuentro que se celebró anoche, allá en el Panamericano de Guadalajara... Así que los aficionados seguirán observando beisbol de calidad en la Liga Mexicana del Pacífico, aun cuando todo está por finalizar, en una temporada muy exitosa en lo deportivo, aunque no tanto en lo administrativo. Así que en Culiacán se definirá al campeón, en una confrontación que será histórica, por la clase de pelota que han jugado ambos equipos, desde el inicio de la misma, con partidos electrizantes, pues hasta el sábado los cuatro primeros choques habían resultado muy cerrados y el de ayer, pues también se esperaba trepidante, porque quien se haya llevado el triunfo, se pondría a uno de la coronación... De todas maneras, si los Tomateros o los Charros, cualquiera de los dos equipos conquiste el banderín, hay elementos para armar un equipo que pueda disputar el título en la Serie del Caribe, sobre todo, formar un buen cuerpo de abridores y relevistas de gran experiencia. Hasta el sábado por la noche, la confrontación estaba empatada a dos victorias por bando, al triunfar Culiacán 4-2... Por lo tanto, lo mejor es esperar, para ver quién llega a la capital sinaloense con ventaja de 3-2, a un triunfo más para obtener el título... Es lógico que el lleno está asegurado en el monumental escenario de los Tomateros. Y no es para menos, pues van por su trofeo 14 de su gran historia beisbolera. Con el pitcheo que tienen, pueden conseguir lo que pretendieron desde que arrancó la temporada 80 el pasado mes de octubre. Y pensar que esto, podría definirse en dos juegos, máximo, en la casa de los Tomateros... En otro orden de ideas, el tenista número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, se proclamó campeón del Grand Slam que se realizó en Melbourne, Australia, venciendo ayer en el partido decisivo al número dos del Ranking, Alexander Zverev, con parciales de 6-3, 7-6, 6-3. Para Sinner fue el tercer galardón de esta magnitud, mientras que para el alemán no ha podido obtener ninguno en tres oportunidades que ha disputado una final de Grand Slam... Sinner, es actualmente el número uno del mundo, con más de 12 mil puntos. Hoy lunes, aparecerán ya oficialmente el total preciso de puntos de cada uno de los jugadores singlistas que están registrados en la ATP, lo mismo que las damitas y los doblistas, tanto en mujeres como en hombres... Al término del juego Sinner-Zverev, el italiano claro, entre otras cosas: "Hemos trabajado mucho para estar aquí y es inevitable compartir este momento con todos nosotros", dijo Sinner a su equipo. "Parte del grupo está en casa, con mi familia. A todos ellos mi agradecimiento, por la paciencia que han tenido conmigo, por tantos viajes a diferentes lugares y el largo tiempo que paso sin verlos, pero les diré que valió la pena, aunque tuve un partido complicado, pues Zverev es un gran jugador y lo demuestra siendo el número dos del mundo. Así que la victoria no fue fácil, por lo que felicito a Alexander, por ser una persona muy amable y siempre correcta. No tardará mucho para conseguir lo que desea, pues está pasando por su mejor momento", explicó Jannik al dirigirse al alemán... Tanto Rafa Nadal, como Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, enviaron un mensaje de felicitación a Sinner, por el título obtenido y por su racha de 21 victorias consecutivas. "Sinner, es un extraordinario jugador. Está muy joven y seguramente alcanzará la gloria en este deporte que exige demasiado, por la intensidad con la que se juega, pues solamente así podrá aspirar a cumplir su sueño que lograron otros jugadores como Roger Federer, una de las grandes figuras del tenis mundial", comentó Djokovic, cuyas lesiones lo podrían llevar al retiro definitivo, como le pasó a Nadal, a Federer y otros grandes de la raqueta... En el futbol mexicano, el América reapareció con una goleada de 4-0 sobre el Santos y con ello, se colocó en el primer lugar con par de triunfos y un empate. Zendejas se lució con un doblete... En LaLiga española, el Barcelona goleó 7-1 al Valencia, con doblete de Raphinha para llegar a 15 goles y uno de Robert Lewandowski, quien siguió de líder en este rubro con 17 dianas. Esta victoria del Barca, lo acerca a dos puntos del segundo lugar Atlético de Madrid que es segundo y a siete del Real Madrid, aunque el Barcelona es líder en goleo global con 66, muy por encima del puntero conjunto merengue... I´ll see you later!