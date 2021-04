No sé ustedes, pero yo, estoy ¡hasta la coronilla!, ¡hasta la madre! de tanta porquería a mí alrededor. Estoy cansado; hastiado, harto, saturado, asqueado, de tanta y tanta basura y estupidez mundana. Harto de los mentados chats del WhatsApp no hacen más que estar compartiendo morbo, porno, chismes y tonterías para retrasados mentales y, lo peor, es que no solo lo hacen los jovencitos sino hasta los viejonotes pubertos que se niegan a vivir acorde a su edad.

Y, luego, las calles hechas pedazos, las paredes rayadas, las plazas destrozadas, los jóvenes drogados y los viejos ahogados en el alcohol y frustración, y de tantos y cada vez más buscando a como dé manera escapar de la realidad que, cual tarántulas gigantes los amenazan con engullírselos.