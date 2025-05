Hablemos de emprendimiento: la actitud que transforma tu vida

En las calles de Sonora se escuchan historias de esfuerzo, ingenio y ganas de salir adelante. Como ciudadano y conferencista que he impulsado a muchas personas a emprender con responsabilidad y visión, he sido testigo de cómo el emprendimiento no solo cambia vidas individuales, sino también transforma comunidades. En esta columna quiero hablarte, con los pies bien puestos en nuestra tierra, de lo que significa emprender hoy y por qué hacerlo con estrategia puede abrir un camino nuevo, digno y sostenible para muchas familias.

EMPRENDER ES UNA ACTITUD QUE GENERA DESARROLLO REAL

Emprender no es solo abrir un negocio. Es una forma de ver el mundo con ojos de solución. Es identificar necesidades, proponer respuestas útiles y convertir esas respuestas en oportunidades económicas. En Sonora, como en todo México, los emprendedores son quienes dinamizan la economía desde abajo: generan empleos, pagan impuestos y fortalecen cadenas productivas al colaborar con proveedores y aliados. Pero, más allá del impacto económico, el mayor beneficio está en el desarrollo personal: emprender fortalece el carácter, la creatividad, la capacidad de adaptación y, sobre todo, el sentido de propósito. Según el Inegi, el 99.8% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas, y juntas generan más del 70% del empleo formal en el país (Inegi, Censos Económicos 2023). Emprender, pues, no es solo una opción; es un motor vital para el país y para quienes deciden tomar acción.

DESDE EL CARRITO DE HOT DOGS, HASTA LA AGROINDUSTRIA LOCAL

Recientemente conocí a Sandra, una madre soltera de Cajeme que comenzó vendiendo burritos en su colonia. Con buen sazón, trato amable y constancia, sus clientes crecieron y ahora atiende desde una pequeña cocina con dos empleadas. Su éxito no llegó por azar: aprendió sobre administración básica, mantuvo buenas prácticas de higiene y diversificó su menú con base en la opinión de sus clientes. Del otro lado del espectro, tenemos el caso de Manuel, un joven agrónomo de Navojoa, que transformó el campo familiar en un proyecto agroindustrial. Con ayuda de asesores y tecnología, logró producir vegetales orgánicos para exportación. Maneja su operación con disciplina administrativa, cuida la trazabilidad de sus productos y vende a través de canales digitales. Ambos casos, aunque muy distintos, comparten principios clave: pasión, visión, mejora continua y sentido de responsabilidad. No importa el punto de partida, lo importante es iniciar con orden y claridad.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ, HOY MISMO?

Emprender comienza con observar: ¿qué hace falta en tu comunidad?, ¿qué sabes hacer bien?, ¿cómo podrías mejorar la vida de otros con tu talento o tu producto? Desde ofrecer servicios técnicos, hasta vender comida o fabricar artículos artesanales, lo primero es comenzar. Si ya tienes una idea, dale forma: estudia el mercado, calcula tus costos, organiza tus horarios. Usa herramientas digitales gratuitas para administrar ingresos, hacer promociones y aprender de otros. Si aún no sabes por dónde empezar, acércate a iniciativas locales de capacitación o incubadoras de negocios; muchas veces hay talleres sin costo. Y si ya emprendiste, pero sientes que estás estancado, evalúa tus procesos: ¿estás registrando lo que vendes?, ¿sabes cuánto te cuesta producir?, ¿estás atendiendo bien a tu cliente? Recuerda: cada paso, por pequeño que parezca, puede acercarte a construir algo valioso y duradero.

MINIRRETO DE LA SEMANA: Escribe en una hoja qué sabes hacer bien y cómo eso puede ayudar a otros.

Emprender es más que buscar ingresos: es construir un camino propio, con sentido, impacto y posibilidad de crecimiento.

Hoy es un buen día para comenzar.

En cada edición te compartiré algunos TIPS que deseo te ayuden a crear o consolidad tu proyecto y llevarlo a un desarrollo fuerte y rentable.

Gracias estimado lector por leer esta columna.

A tus órdenes: NotasE@corporativoimpulso.com.mx Antonio Reyes Vásquez