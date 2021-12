¿Soy un Grinch? Quizás, pero eso no importa. Y no es que no me guste la Navidad, lo que no me gusta es en lo que la hemos convertido. Ya sabes cómo somos las personas, todo lo que tocamos lo alteramos, ya sea por egolatría, confort, ignorancia o desfachatez, pero así solemos ser. No hay que olvidar que la Navidad es la conmemoración del nacimiento de Jesús, y lo más posible es que estas fechas no signifiquen nada especial para nosotros porque no somos cristianos ni católicos aunque estemos bautizados, o porque poco a poco y entre casi todos, hemos ido transvalorando los valores, válgame la redundancia, hasta caer en las ruinas de este nihilismo donde ahora nos encontramos.

El nihilismo que es nuestra constante negación de toda creencia o todo principio moral, religioso, político o social porque las creencias solo cobran sentido cuando se viven en congruencia con nuestros pensamientos y acciones, de otra manera no tendrán ningún significado sustancial en nuestras vidas. De ahí que en estas fechas aprovechemos para beber hasta perder la conciencia. Aprovechemos para comprarnos todas esas cosas para las que nos alcance nuestro dinero porque suponemos o creemos que esos bienes materiales nos harán sentir felices y en sintonía con la mayoría de las personas que nos rodean.