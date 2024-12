Gran presentación de Jonathan Aranda y Christian Villanueva con Yaquis

De exitosa se puede calificar la presentación de Jonathan Aranda y Christian Villanueva, el pasado sábado, con la franela de los Yaquis, allá en el bello puerto mazatleco, bajo la dirección del coach de pitcheo Octavio "Tavo" Álvarez, al ganar el segundo juego de la confrontación por paliza de 11-3. Álvarez, suplió en la dirección del equipo, al recién despedido Milo Rivera, quien no pudo con el paquete, a pesar de que le concedieron el tiempo necesario para que enderezara el barco, pero nunca encontró la estrategia adecuada para llevar a la "Tribu" a buen lugar en la primera vuelta... En pocas palabras, le faltó más dinamismo y certeza en el manejo del pitcheo de relevo, pues esa creo yo que fue una de sus fallas grandes, en busca de los triunfos. Y cuando lo hacía, era demasiado tarde y por ahí se le fueron algunos éxitos que hubiesen sido valiosos para la escuadra de casa... Aquí, ante los Charros, sobre todo en el último juego, fue evidente que Benjamín Gil dio cátedra cómo se maneja el bullpen y esa fue la razón primordial para que barrieran al equipo de casa. Y cuando Gil juega agresivo, también le salen bien las cosas, porque las aplica en el instante preciso, esté pitcheando quien sea, pues no le tiembla la mano para pedirle la pelota a uno de sus experimentados relevistas zurdos, quien había ponchado a Víctor Mendoza para el primer out del noveno inning, trajo a un derecho y sacó los outs 26 y 27 para propinarle la limpia a los Yaquis. El sábado en la mañana, amanecieron los Charros empatados en el primer lugar con los Naranjeros de Hermosillo con 5-2... Observando el roster de los Charros, la verdad que luce muy bien armado, pues por algo empezó la ronda complementaria en el primer lugar empatado con los Naranjeros de Hermosillo con marca de 6-2, al vencer el sábado a los Tomateros, 10-7... Entonces, no hay que descartar al equipo de Benjamín Gil que será un fuerte candidato para disputarles el título a los propios guindas y Naranjeros, así como a uno de los posibles finalistas como podrían ser los Cañeros de Los Mochis e incluso los Algodoneros de Guasave, que es otro de los equipos que podría dar la sorpresa, junto con los Charros... Los que parece que no tienen remedio son los Sultanes de Monterrey, pues no ganan en casa y menos fuera de su patio... Lo importante es que la tabla de posiciones está bastante cerrada y solamente le quedan al calendario 28 días, pues el 30 termina la temporada regular y con ello la suma de puntos para los ocho equipos que estarán viendo acción en los playoffs que comenzarán en el mes de enero de 2025... Por otra parte, el campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen no tuvo ningún problema para adjudicarse el Gran Premio de Qatar ayer, mientras que el tapatío "Checo" Pérez, continuó cometiendo errores, abandonando la carrera en la vuelta 41 y de paso, comprobó una vez más, la pésima temporada que ha tenido en 2024, quizá, la peor de su trayectoria en lo máximo del automovilismo universal, la Fórmula 1, en tanto que su compañero Verstappen está por culminar otro año esplendoroso, ganado su novena carrera del año en la fecha 23 de la temporada, el joven de 29 años de edad y con un mundo por delante y consolidándose aún más, como el superestrella de la escudería Red Bull, la número uno del mundo... Por si fuera poca cosa lo anterior, Max Verstappen, con el triunfo que obtuvo el pasado fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, Nevada, aseguró el título de pilotos de este año. Sigue acumulando galardones, el mejor piloto del planeta tierra... Y "Checo", con el año más desastroso de su carrera. De todas maneras, que tenga más éxito en 2025... Hasta estos momentos, en el séptimo lugar, los Yaquis están calificando a los playoffs, con 20 ganados y 22 perdidos, sin incluir el juego de ayer domingo entre Yaquis y Venados. Así que Miguel Ojeda (el nuevo mánager de la "Tribu" local) logra que los jugadores se adapten rápido a su sistema de juego, los Yaquis podrían acceder a la postemporada sin ningún problema. Ojeda conoce y tiene experiencia de Grandes Ligas, pues no hay que olvidar que jugó para los Padres de San Diego, un corto lapso, pero vió acción e incluso conectó un jonrón para darle el triunfo a los Frailes. Así que mi tocayo puede ser el indicado para inyectarles ánimo y entrega (como él lo hizo muchos años como titular de la receptoría) a los muchachos, sobre todo la confianza que es fundamental. Él lo sabe, pues ya ha dirigido equipos como a los Diablos, los actuales campeones de la LMB, entre otros... Si Ojeda realiza buen trabajo, júrelo que René Arturo Rodríguez lo repetirá en temporada completa, el año entrante. Además, puede ayudarle en busca de prospectos en la Liga Mexicana de Beisbol, así como elementos que ya están listos para ver acción en un circuito como el invernal, que es difícil batear y él lo sabe perfectamente, que el pitcheo es lo primordial, para salir exitoso. Le deseamos la mejor de las suertes a Miguel Ojeda, un exreceptor que por varios años actuó para los Venados de Mazatlán, en la pelota costeña... I'll see you later!