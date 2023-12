Gobierno de Navojoa

La que sigue es una canción que se repite una y otra vez, dicho sea, sin exageración o con abuso del planteamiento. Esto es lo de menos. El caso es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Navojoa, según ha trascendido, se vio obligado a recurrir a un nuevo crédito por 18 millones de pesos.

De acuerdo con lo que se sabe, el Gobierno Federal limitó el envío de participaciones y dejó a la deriva al gobierno navojoense en pleno cierre de año. Vale hacer notar que esto ocurre en el muy presumido y vuelto a presumir régimen federalista existente, donde una y otra vez suele asegurarse en los discursos oficiales que el municipio, como ente libre y soberano, es la base de todo nuestro andamiaje político.

Algo como lo anterior debe ocurrir en alguna novela o película de ciencia ficción, porque, lo que es en la práctica, en realidad se está a años luz de que ocurra esa bonita historia sobre la importancia del municipio como tal en el andamiaje federalista. La ficción al respecto se acuñó al paso de los años y terminó por ser configurada como realidad política plena... por lo menos en los discursos conmemorativos.

De acuerdo con datos de la Tesorería Municipal navojoense, publicados en Diario del Mayo por el reportero Édgar Coronado, la baja en las participaciones federales se empezó a resentir durante el último trimestre de este año, cuando el promedio mensual de recursos que llegaban ascendía a 33 millones de pesos. En octubre hubo una reducción hasta de 20 millones de pesos y en noviembre se destinaron 24 millones de pesos. La reducción fue de casi 20 millones de pesos.

Ante esta situación, el Cabildo planteó recientemente la solicitud de un nuevo crédito bancario para antes de fin de año. La verdad es que, por lo visto, existe la posibilidad de que en esta etapa no lleguen participaciones federales. Sin embargo, como bien se sabe, el que se alude es el tercer crédito bancario que solicitará el gobierno navojoense. Los préstamos anteriores que se tramitaron fueron por el orden de 40 y 15 millones de pesos. Ahora estaría en puerta el ya mencionado por 18 millones de pesos.

El Gobierno navojoense debe tener hoy por hoy una gran solvencia bancaria. Pero también cabe la posibilidad de que el endeudamiento que entraña la obtención de créditos, termine por generar un terrible endeudamiento que atrofie todavía más la salud financiera del Ayuntamiento local.

No faltará quien sostenga que tal es la costumbre en todos lados. Y eso debe ser cierto, con la razonable exageración que denota la afirmación. Pero en el caso particular de Navojoa, lo cierto es que el asunto que se comenta ha tomado ya visos de preocupación. Cabe suponer que allí se tiene conciencia de que el camino de los préstamos no es precisamente el más adecuado para gobernar.

Incluso, una actitud como la anterior llega en un momento en que forzosamente tiene que inducir a la preocupación colectiva. Por ejemplo, el dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Corral Corral, dijo que es lamentable que una vez más el Cabildo de Navojoa apruebe un crédito por 18 millones de pesos para gasto corriente. Indicó que esta actitud pone de manifiesto una mala planeación de los recursos públicos.

Corral Corral dijo que, en caso de que el préstamo se hubiese canalizado al arreglo de calles u otro tipo de obras, se estaría de acuerdo. "Pero desafortunadamente va para lo mismo, es decir, para tapar hoyos". Criticó a las autoridades municipales por argumentar que contrataron el crédito como una medida precautoria ante la baja de participaciones federales y la posibilidad de que no se adelanten las de carácter estatal.

Pidió una explicación sobre a dónde van los recursos que están presupuestados y que deben llegar a Navojoa. "¿O es que se van a ir al proceso electoral que viene?", cuestionó. Y el dirigente local panista remató con la observación de que el nuevo préstamo en mención, además de representar más endeudamiento para el gobierno municipal, significará también más estancamiento para Navojoa en lo general.

Tal y como es posible inferirlo, así están las cosas con esta polémica cuestión abordada el día de hoy. La verdad es que sí se advierte un tanto desproporcionada la mecánica por la que el Cabildo navojoense ha debido incurrir hasta ahora en números tan notorios de endeudamiento. Ojalá que el día de mañana este remedio no resulte peor que la enfermedad... como suele suceder.

armentabalderramagerardo@gmail.com