Gana González Enríquez

Aunque se recibieron más de 10 mil firmas de apoyo, contó, no pudieron acreditar sino la mitad en virtud de que les hizo falta tiempo, pero eso nos obsta para que sus avales sientan orgullo por haber entregado su firma a una causa buena y con miras democráticas de altura.

"En cuanto a mi persona, yo me siento satisfecho con esta experiencia de participación política que me ha tocado vivir en acompañamiento con los integrantes de la planilla que me tocó encabezar, valoro enormemente su empeño y compromiso aplicado a este noble proyecto político, y los invito a sumarse en los que sigan, porque las oportunidades de colaborar en favor de las causas más nobles, siempre se harán presentes", escribió en sus redes sociales.

González Enríquez, debe decirse, no solamente enseña en las aulas. También en el ejercicio cotidiano de los derechos y libertades de la sociedad ha logrado permear su conducta de honorabilidad que le hizo ir con la frente en alto en busca del respaldo popular.

No cualquiera se atreve a eso, mucho menos si no se cuenta con el poderío económico de otros que sí pudieron pagar un ejército de colaboradores para recaudar el aval rumbo a la candidatura en muy poco tiempo.

En el equipo del maestro universitario lo que sobró fue voluntad de apoyar a alguien que vale la pena y lo ha demostrado no solamente con su quehacer académico sino también en el ejercicio público, al grado que prefirió irse de Oomapas en vez de ser tapadera de corruptelas.

Habremos de esperar la resolución de las autoridades electorales sobre si acepta o no el número de las firmas entregadas, pero de antemano si alguien ha salido ganador de este ejercicio es, sin duda, el doctor González Enríquez.

Hoy, ya sabe que cuenta con un amplio número de personas que comulgan con sus ideas de honradez y dignidad frente a quienes llegan al servicio público, no para servir sino para servirse.

"Lo cierto es que todo tipo de experiencias nos dejan aprendizajes, mismos que nos permiten crecer como personas en lo individual y como grupo en lo general, y en ese sentido hay que valorar lo bueno, porque así es como se forja nuestro carácter. Digamos que no ganamos todo lo que pretendíamos, pero sí lo disfrutamos en el intento", afirmó.

Hoy, el espíritu de lucha de González Enríquez invita a salir a votar el 6 de junio.

Ni pandemia ni ningún otro impedimento deben acabar con esa flama de libertad que muchos ciudadanos como él buscan para tener una luz de democracia en el camino, pero lo cual a los poderosos que solamente quieren el poder para hacer negocios, les resulta incómodo.

Estamos a tiempo de analizar a quién le daremos el voto. No porque hablen bonito, prometan mucho o regalen algunos artículos serán buenas autoridades. Ejemplos hay muchos.

Mejor, conforme a nuestra conciencia, hagamos nuestra mejor elección.

Comentarios: francisco@diariodelyaqui.mx