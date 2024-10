Fanáticos de Yaquis, felices con la llegada de ligamayorista

Tuvimos un fin de semana anterior de mucha actividad deportiva, destacando el cierre de temporada de las Grandes Ligas, en donde, lo recalcamos, el equipo más ganador de los 30 equipos que participan, fueron finalmente los Dodgers de Los Ángeles con marca de 98-64. Otra noticia que despertó entusiasmo entre la fanaticada de los Yaquis de Ciudad Obregón fue la que su DIARIO favorito dio a conocer, en el sentido de que el ligamayorista Jonathan Aranda se unirá a la "Tribu" local en fecha que, de un momento a otro, podría dar a conocer el presidente del Club de casa, René Arturo Rodríguez, así como la información que dio a conocer la Liga Mexicana de Beisbol, que Trevor Bauer fue distinguido como el "Pítcher del Año", por su marca-récord de 10-0 con los Diablos Rojos del México, campeones de la temporada 2024, venciendo en la Gran Final a los Sultanes de Monterrey... Por otra parte, muy buena entrevista le hizo ayer a Santiago Baños, directivo del Club América, quien respondió amablemente a todas y cada una de las preguntas que le formularon, algunos de los líderes (así los llaman en ESPN a sus analistas). Fueron varias las interrogantes que contestó Baños, y todas, punto por punto, con precisión y con buen carácter. Y es que Baños ha sido hombre de futbol, pues incluso ha formado parte de la directiva de la Liga MX y hoy tiene un alto puesto en el Club América, en donde la vedad sea dicha, ha realizado un gran trabajo... Sobre el comienzo flojo del América en el actual torneo, señaló que "si bien es cierto se encuentran en la tabla en una situación incómoda en la tabla, creo que hay tiempo todavía para buscar el acceso a la Liguilla, pues aún quedan siete fechas por dirimir. De manera que no todo está perdido y, por lo tanto, vamos a competir en la Liguilla", explicó... A pregunta expresa de que, si el América iba por el tricampeonato y Baños contestó que "esa es la Idea, pero hay que reconocer que todos los clubs piensan lo mismo. Por ejemplo, Monterrey, Pumas, Cruz Azul, entre otros, se armaron muy bien y lo están demostrando en la tabla de posiciones. Todos buscan coronarse, la Liga está muy competitiva y eso es bueno para todos", añadió Baños ... Por último, hizo un llamado, a los aficionados del América, para que los apoyen con su asistencia, pues somos bicampeones y pensábamos que íbamos a tener lleno el Estadio Ciudad de los Deportes y resulta que acudieron más fans de los Pumas", así concluyó la charla del directivo americanista...Así las cosas, otra noticia nada agradable para los aficionados al rey de los deportes es la que dieron a conocer diferentes medios de comunicación, el pasado martes, informando que Fernando Valenzuela fue hospitalizado de emergencia en Los Ángeles, California e incluso otros medios afirmaban que había fallecido. Afortunadamente, fue falso ese comunicado, pues el de Etchohuaquila continúa hospitalizado, recibiendo atención médica. Pero eso sí, ayer se anunció que dejó la radio de los Dodgers, en donde él hacía comentarios, para atender su salud por tiempo indefinido...Esperamos que pronto se recupere de ese mal que lo tiene postrado en cama. Vamos, Fernando, ánimo. Desde aquí, muchas bendiciones, para que tu recuperación sea lo más rápido posible... En la Champions, dos grandes sorpresas, ayer: el Real Madrid perdió 1-0 ante el Lille y el Atlético de Madrid cayó frente al Benfica, 4-0. Así que los tres equipos grandes de España: Real, Barcelona y el Atlético han empezado mal en el máximo evento mundial futbolístico, con 1-1 per cápita ... Por lo demás, empezaron los playoffs en el mejor beisbol del mundo y el "caballo negro" Tigres de Detroit empezó con el pie derecho, ganando su primer juego el pasado martes, al derrotar a los Astros de Houston 3-1 y si ayer repitieron la dosis, adiós a los favoritos Astros, pues las series de comodines son de tres juegos a gana dos. Un suspiro, pero así está establecido y aprobado por los equipos...La Liga Mexicana del Pacífico informó que la transmisión de los juegos de los diez equipos se realizará por YOUTUBE. En unos días más, ampliará la información, señaló el presidente del circuito invernal, cuya inauguración está pactada para el 11 de octubre, con los juegos Ciudad Obregón en Hermosillo y los Sultanes de Monterrey en Mexicali. El 12 del mismo mes abrirán fuego los restantes equipos y los Naranjeros pagarán la visita el día 12 de octubre en el Estadio Yaquis, en la celebración de los 80 años de la Liga Mexicana del Pacífico... Es importante comentar, que entre las fechas claves hay dos series dobles de siete entradas. El de Yaquis contra Sultanes (del 21 de noviembre) y el de Algodoneros de Guasave contra Fantasmas Grises el 1 de diciembre. La temporada regular concluirá el 30 de diciembre, para iniciar los playoffs en enero... I´ll see you later.