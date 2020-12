Facilitador empresarial real

Y para ello se requiere que la institución gobierno en sus tres niveles, entienda cuál es su real función en el concepto de impulso a las actividades económicas, de cada estado y municipio, donde el concepto es su conversión de facilitadores en sus necesidades, no nada más en lo que corresponde a la aplicación de cargas impositivas.

Porque además de todo, en el transcurso de los tiempos el compromiso empresarial es el de apoyar a la sociedad en sus necesidades en la medida de sus capacidades y eso es de forma continua su contribución, en lo que es de forma directa y también en colaboración con las entidades gubernamentales.

Y hoy se escucha muy importante que en el estado de Sonora se establece por parte de las autoridades estatales un esquema que permite una apertura rápida de empresas, con el objetivo fundamental de apoyar la reactivación económica, proporcionándole certidumbre a la inversión local, nacional y extranjera de que en estado, se puede ser eficiente en abrir un nuevo negocio.

Esta forma de atender un requerimiento permanente es muy apreciada por parte del sector empresarial, porque con ello le permitirá contar de forma inmediata con todos sus procesos de tramitología resueltos y eso es extraordinario para las actividades económicas.

Pero no hay que perder de vista, que estos ejercicios de apertura de nuevos negocios, ya se han realizado en gobiernos anteriores y al pasar el tiempo son absorbidos por la burocracia y lo que se inicia con un propósito positivo, se convierte en un problema mayor.

Es bueno el ejercicio, cuando todas las partes que intervienen en la apertura de una nueva empresa, están capacitados y preparados para el cumplimiento de este objetivo, porque la eficiencia y la eficacia estarán siempre presentes.

Y también sería importante considerar, en lo que se denomina coordinación gubernamental, que también estén en el mismo propósito, las entidades del gobierno federal y municipal, no nada mas el estatal y no nada mas para el cumplimiento de los tramites normales de establecimiento, sino para todo lo que requiere la apertura de una nueva empresa, que en sus inicios son bastantes sus necesidades.

Porque no nada más es conveniente una nueva ventanilla para tramitar el establecimiento de una nueva empresa, sino que debe de convertirse en una función de gobierno perfectamente bien definida, donde el facilitador gubernamental acompañe al empresario, hasta el establecimiento y funcionamiento de la empresa y no nada mas que sea una oficina de sellado de documentos

La oportunidad de que además se convierta en ley la agilización de los trámites, le da un avance a una forma de hacer economía estatal, porque se lograría con ello un gran avance en el objetivo de desarrollo de la economía estatal, dejando de lado la burocracia gubernamental, que mas que apoyar hace que se desistan los nuevos empresarios en no invertir.

La función de facilitador del gobierno estatal, debe ser con el objetivo primordial de apoyar el desarrollo económico, impulsando la creación de nuevas empresas, porque será a partir de su funcionamiento exitoso, las que le generarán los impuestos para el funcionamiento gubernamental, entre otros.

DEL ESCRITORIO

De llamar la atención, de que en el mercado de valores norteamericano de Wall Street, ya estén presentándose contratos de agua y es algo que muchas personas no lo esperaban y todo porque están considerándose como factores el cambio climático y el aumento de la población mundial y agua como mercancía ya es una realidad que ya entra en la oferta y demanda de los mercados financieros, si alguien no consideraba que eso fuera a suceder, ya está aquí... Los indicadores bancarios actuales manifiestan que la paridad peso-dólar se mantiene todavía por debajo de los veinte pesos y se podría decir que no se moverá mucho la conversión en lo que resta del año 2020... Deberá de ser de mucha observancia lo que será el presupuesto 2021 de la Federación y los estados, para determinar cuál será realmente el esquema de reactivación económica que se considere para ese nuevo año, considerando que la pandemia presenta un nuevo repunte y eso tendrá su efecto económico.