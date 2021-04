Esperanza en renovación

O, como dice un amigo en sus redes sociales cuando comenta lo del joven ciclista asesinado solamente porque pasaba por el lugar donde los sicarios hacían de la suyas:

"No es lugar ni momento equivocado... Es una ciudad violentada que no sabes ni de dónde te puede llegar la bala, Cajeme es un lugar o una ciudad en guerra... Donde sus autoridades minimizan todo, donde no le dan importancia a nada, así sea la muerte... Cajeme es zona de guerra, ya ningún lugar, colonia o comunidad es segura... Actúan a su antojo y con la complicidad de las autoridades, no hay mas explicación... Que renuncien... Esas autoridades que aún quieren reelección, que estaban pensando en ser gobernador... Cajeme huele a sangre, a pólvora, a dolor... A miseria de autoridades..."

Y es el clamor de muchos que no se atreven a expresarlo en público, mucho menos a participar en acciones que ayuden a mitigar este doloroso escenario.

Por ello, hay quienes saludan la intención del candidato Rosendo Arrayales Terán de comenzar su campaña justo en el edificio de Seguridad Pública para reclamar el cese a la violencia y mayor capacidad y trabajo en las autoridades encargadas de velar por la seguridad y vida de los ciudadanos.

Se necesita tener los pantalones bien fajados, comentan algunos, para ir a la propia boca del lobo a reclamar lo que muchos piden desde las mesas de los cafés o desde las fiestas en las que se acuerdan de la poca destreza de la Policía para contener a los malosos.

Y en el entorno político, las campañas comienzan también con una toma de las oficinas de Morena desde hace unos ocho días.

Ahí están los que se dicen verdaderos morenistas a los que no se les tomó en cuenta con candidaturas sino que se vieron desplazados por panistas o priistas arrepentidos de sus ideologías y volaron hacia Morena con la esperanza de que vuelva a repetirse el fenómeno de 2018, aunque por lo visto se ve muy lejana esa aspiración.

Con todos los errores cometidos por los actuales gobernantes de Morena, será difícil que ese partido dure mas de un trienio en los municipios ganados por la ola AMLO.

En fin, la renovación de las esperanzas en quienes ahora buscan las alcaldías, está en marcha.

Ojalá ahora la población no se equivoque en su elección. El plazo es hasta el 6 de junio para pensar bien a quién depositarle la confianza ciudadana.

Recuerden: no cualquiera la merece.

