Es necesario planear el futuro municipal

Después de los que indique el artículo 115 constitucional acerca del funcionamiento del Municipio, es bastante bueno y más necesario el que se planee lo que será su futuro trianual.

Lo que hace a que se pongan los cimientos, unos meses antes de lo que será el ejercicio del presupuesto municipal del siguiente año, que será el que le pueda dar realidad a las propuestas prometidas.

Y que es muy cierto que el ingreso público que se recibirá en los tres años del ejercicio gubernamental, nunca será suficiente para atender todo lo que requiere la sociedad porque diario se agrega algo más.

Considerando también que en el Municipio el porcentaje de rezago en los servicios públicos, no es extremo y se puede atender en los años siguientes y así darle paso a la modernidad.

Y si son muchos los pendientes dejado por gobiernos anteriores, el ingreso municipal siempre será insuficiente y poco podrá hacerse para revertir esa situación.

Pero también están dos elementos adicionales que podrán ser bastantes benéficos para la comunidad municipal en todos sus sectores y es la realización de obras del Estado y la Federación en la comunidad.

Que en repetidas ocasiones es lo que salva el ejercicio de un Gobierno Municipal, cuando no tiene recursos para atender los compromisos que indicó que realizaría al llegar al Gobierno.

Y lo único que se requiere para que así suceda en beneficio del Municipio, es que se tenga capacidad de gestión ante esos dos niveles de Gobierno, para que los recursos públicos lleguen.

Que es necesaria la capacidad de gestión del presidente municipal y además la cercanía política que se puede tener con los funcionarios que toman las decisiones.

Pero también existe dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Planeación, el conducir y organizar la participación de la sociedad e iniciativa privada en el logro de beneficios para la sociedad.

Y que también es conducto adecuado para el impulso del desarrollo económico y social de los municipios a partir del funcionamiento del organismo denominado Comité de Planeación Municipal (Coplam).

Donde la participación de los tres niveles de Gobierno, la sociedad y la iniciativa privada, lograrán impulsar más al Municipio con obras y servicios, donde la participación económica será fundamental.

Pero en los últimos tiempos estos organismos que emanan del Sistema Nacional de Planeación, son poco utilizados por los gobiernos municipales, porque se confían más en otros esquemas.

Y puede ser porque la Ley Nacional de Planeación es de enero de 1983 y pocas modificaciones existen en ella desde ese tiempo y ya no corresponde a los tiempos que hoy vive la sociedad.

Que con los cambios que de forma cotidiana se están presentando en la sociedad, es necesario la existencia de este tipo de organismos para la planeación municipal pero debidamente actualizados.

Porque el funcionamiento del Gobierno Municipal es más efectivo, cuando en función de las necesidades de la sociedad están debidamente proyectadas sus soluciones y con reserva sus imprevistos.

La planeación económica y social de un Municipio, es fundamental y no nada más la atención a los servicios públicos, porque se quedaría a medias en su función.

DEL ESCRITORIO

Las altas y bajas en las economías de cualquier país, se entienden como normales porque así es la sociedad, pero no debe de haber susto cuando existe responsabilidad y soluciones para lograr el equilibrio, problema es cuando no existe cómo lograr los equilibrios, porque llegan las crisis económicas y todo lo demás...Independientemente de la situación en que se observe al campo mexicano, necesariamente se tiene que ver cómo se logrará atender a las regiones que hoy no tendrán oportunidad de realizar siembra de productos agrícolas porque será crítico para muchas comunidades que dependen de ello...Los tiempos actuales indican, que hoy se ve más acercamiento de la iniciativa privada a nivel nacional, con el Gobierno Federal para impulsar la inversión en el país en sus diferentes regiones y en todas las actividades y eso es bueno para todos.