Érase una vez en la política

Pero no todo lo que se escucha y se lee, tiene realidad, sino que se dice porque se escucha muy bien porque esa es la aspiración de toda la sociedad, donde lo que se requiere es que exista un mejor espacio para vivir y que el avance de la sociedad no se interrumpa para que todo, sea para su beneficio, porque esa es la real convivencia que debe de tener una sociedad.

Hasta hoy como se ha observado, se han planteado propuestas que se escuchan muy congruentes en relación a cómo enfrentar los problemas, que se presentan en la sociedad y así como también algunas de ellas, que no dejan de ser buenas intenciones de cómo salir adelante con las demandas mas urgentes.

De la misma forma, la existencia de propuestas si se pueden llamar de esa manera, totalmente fuera del contexto de los tiempos que hoy se viven, que deben de ser totalmente de reactivación y solución a lo que se indica como necesario.

Y puede ser que esta manera de ver la sociedad y plantear sus soluciones, sea parte de lo que son las campañas políticas que como antes se conocían que en muchos de los casos no hay gran diferencia porque la mercadotecnia sigue siendo una de las herramientas principales para lograr el convencimiento ciudadano, de lo que dice el candidato es totalmente cierto y habrá que creerle.

Pero lo escéptico de la sociedad, no es que nadie tenga buenas intenciones de hacer mucho por su sociedad y es muy claro que lo hay en la cantidad de candidatos sino que después de tantas campañas a los diferentes puestos de elección popular y que dijeron lo que hoy se dice, como que es totalmente justificado que no se crea mucho.

Y puede ser que esa manera de pensar de la sociedad, no presente mucho problema como siempre ha sido para los procesos electorales de que a pesar de que no se cumple lo que se dice estas siguen presentándose cada seis y tres años pero la realidad es que la sociedad no avanza como se quisiera.

Porque se vuelven a quedar sobre la mesa los planteamientos de los agricultores, ganaderos, industriales, comerciantes, prestadores de servicios y todo lo que tiene como inventario la sociedad en todos sus rubros, que no se han atendido porque no hay presupuesto.

Que es bastante cierto que muchas de las necesidades de la sociedad, se tienen que atender a partir de la disponibilidad de recursos económicos, pero entendido está que existen muchas que no requieren mas que la voluntad política, de los que hoy están buscando hacer algo de beneficio social.

Lo mas complejo de entender en estos tiempos es que nuevamente, después de otro proceso electoral de recepción de propuestas hacia la ciudadanía, la sociedad quede nuevamente en desventaja ante sus necesidades y su siguiente aspiración sea, a ver como vienen los próximos prospectos a un puesto de elección popular para responder a las necesidades de la sociedad de manera efectiva porque esa ha sido en muchas ocasiones la historia en estados y municipios.

Pero ojalá y en esta ocasión los partícipes en puestos de elección popular presenten en el ejercicio de su función pública espíritu de servicio para que con ello puedan resolver las necesidades que les pidieron y mas allá porque dijeron que hay visión de progreso.

Y es obvio, que en el horizonte se escuche la voz de algunos que dirán que sí cumplirán lo que pide la sociedad, pero eso sólo le podrá contestar la realidad.

DEL ESCRITORIO

En estos tiempos de la necesaria reactivación económica, toda propuesta que vaya dirigida a ese objetivo debe de ser bienvenida por las autoridades y esto es por lo que propone el empresario Ariel Fausto García Martínez, la libre entrada al país de los vehículos recreativos que beneficiaria de forma directa al desarrollo turístico en el país, lo que suena interesante su propuesta, además porque ya con su experiencia creó el programa Only Sonora, que ahora se busca que sea para todo el Estado... La degradación de la categoría aérea 2 a la seguridad aérea de México, es una situación que ya en tiempos anteriores también le había pasado al país, y esta degradación significa que las aerolíneas mexicanas no podrán incrementar destinos y frecuencia de vuelos en Estados Unidos hasta no lograr su regularización, pero mientras la actividad continúa de forma regular en las ya existentes... Lo dice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hasta el mes de marzo de este 2021, se habían cancelado por arriba de un millón de tarjetas de crédito de las diferentes instituciones bancarias y precisamente un año después de la parición de la emergencia de Covid-19, que para muchos tarjetahabientes, ya era insostenible este servicio crediticio, donde los principales Bancos que disminuyeron sus clientes, fueron Citibanamex, Santander, Banorte y HSBC, pero los restantes conocidos ganaron clientes.