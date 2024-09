Equipos de la Mex-Pac, a apretar el paso

Los diez equipos de la Liga Mexicana del Pacífico tendrán que apretar el paso, ya que el inicio de temporada, se encuentra en un corto lapso para abrir hostilidades oficialmente, razón por la cual casi todos los conjuntos ya están sudando y en qué forma, la camiseta, pues lo están haciendo con una temperatura por los 40 grados o más. En varias plazas costeñas, lo están haciendo mejor por las tardes, para evitar que el calor haga estragos en algunos peloteros, sobre todo en los importados que se reportan más temprano que otros... Y creo que es una buena medida de los directivos para evitar, incluso hospitalizaciones...Algunos de los jugadores de Diablos, que participan en invierno y que son titulares, no se van a reportar a tiempo tomando en cuenta que apenas hace unos cuantos días terminaron su compromiso, no sólo con los Diablos, sino con los Sultanes de Monterrey, con quienes juegan dos elementos que pertenecen a los Yaquis, destacando el primera base Víctor Mendoza y con los Diablos el paracorto Juan Carlos Gamboa, quien por cierto tuvo una magnífica actuación con los flamantes campeones... En fin, los Yaquis abrirán su campo de entrenamiento el lunes de enfrente, en el Estadio Yaquis. Claro, se espera que Lino Rivera (mánager), así como los coach Tavo Álvarez y Sergio Omar Gastélum, entre otros, recibirán a los elementos que se presenten desde el primer día a las prácticas...Mientras tanto, los Tomateros de Culiacán, quienes tienen cinco días que iniciaron los trabajos de pretemporada, anunciaron a un nuevo extranjero, se trata del lanzador Stephen Nogosek, de quien se dice es un elemento que tiene gran experiencia y que será de mucha ayuda para el cuerpo de lanzadores de los guindas en la próxima campaña... Héctor Ley López, presidente del Club, anunció que el regreso de Ray Padilla, director deportivo, será muy benéfico para los Tomateros por su gran experiencia en el beisbol. "Tengo confianza en Ray, en que nuestro equipo será uno de los grandes favoritos a conquistar el título, por el estupendo cuerpo de lanzadores que ha logrado conjuntar, pues ustedes saben, que teniendo buenos serpentineros es la clave para, conseguir lo que pretendemos", recalcó Ley López, en conferencia de prensa, ante los diferentes medios de comunicación... En otro orden de ideas, todo está listo en Las Vegas, Nevada, para la realización de la esperada función de boxeo que encabezarán Saúl "Canelo" Álvarez y el boricua Edgar Berlanga, cuya ceremonia del pesaje oficial se llevará a cabo hoy viernes en la "ciudad del pecado" y para ello se ha preparado algo especial, con la presencia de leyendas del boxeo, así como varios empresarios de este deporte, que es uno de los que más siguen los aficionados en el mundo... De antemano, se augura un lleno impresionante, dada la gran promoción que se le ha brindado a la cartelera, no sólo en Estados Unidos, sino en México, en virtud de la presencia del mejor peleador mexicano de la actualidad y del joven puertorriqueño, Berlanga, a quien consideran los expertos como uno de los adversarios de mayor peligro que ha tenido en su brillante carrera, el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez, quien desde que llegó a Estados Unidos, se convirtió en un gran peleador, ya que desde el 2013 no pierde una pelea en su división desde que lo venció por puntos Floyd Mayweather, quien se retiró invicto, pues venció a cuanto rival le pusieron por enfrente, dejando una gratísima impresión por su velocidad, boxeo, habilidad e inteligencia para anular loa golpes que le lanzaba el rival... Así que el "Canelo" tiene 11 años que no pierde una pelea, con excepción del fracaso que tuvo en 175 libras (semipesado) ante el campeón de dicha división Dmitry Bivol, cuando su peso –el del "Canelo"–, es de 168 libras... El caso es que hay una gran expectación por el duelo Álvarez-Berlanga, cuyo combate se espera de poder a poder. Este muchacho, con récord de 22-0 y 17 nocauts ha declarado que va a noquear al "Canelo", antes del octavo round y el tapatío también dijo que lo vencerá por la misma vía. Saúl no gana un combate por la vía del cloroformo desde hace algunos años. Así que la pelea, se espera trepidante, ya que ambos están decididos a obtener el triunfo, por la vía del nocaut. Berlanga se ve impresionante, es más alto que el de Guadalajara y, por ende, con más alcance. Se ve muy fuerte. Vamos a ver, si a la hora de la verdad, todos esos atributos los puede desplegar ante un peleador de la experiencia y fortaleza de un "Canelo" Álvarez que ya tiene 34 años y ya no se desplaza en el ring como lo hacía dos años atrás. Será una gran prueba para el mexicano, porque su siguiente compromiso sería ante Benavidez... I´ll see you later.