Entre sequía y aranceles

Funcionario federal de la SHCP afirmó que estos temas serán uno de los más graves en México, por eso se debe considerar la importancia que requieren

Por: Manuel Borbón Morales

El panorama que nos depara el porvenir parece no ser uno de los más alentadores de los últimos tiempos, ya que, justamente este fin de semana que acaba de terminar pudiese ser uno de los más complejos debido a las medidas, hoy oficiales, del gobierno estadounidense, el cual, de la mano de su recién electo presidente, Donald Trump, acaba de imponer aranceles generales por el orden del 25% para México y Canadá, y del 10% para China, significando para nuestro país un duro golpe comercial. Asimismo, a este panorama podemos agregarle el de la sequía, la cual, parece haberse agravado durante los últimos meses y, promete empeorar aún más según el Monitor de la Sequía en México con estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Baja California con el 100% de su territorio en dicha condición.

Comencemos por partes, fue el propio subsecretario de Hacienda quien afirmó que, aunado a los aranceles, la sequía era uno de los temas más graves en México, por eso, debemos de ver el tema con la importancia que ello requiere. Por el lado del impuesto arancelario podemos decir que, no debería de tomarnos por sorpresa, toda vez que, fue el propio Donald Trump quien durante su campaña hizo de este impuesto internacional una de sus principales promesas de campaña, afirmando que su país dejaría de recaudar los impuestos de sus ciudadanos para apoyar a otros países para dar paso a imponer impuestos a otros países para ayudar a sus propios ciudadanos, por lo cual, haciendo uso de la fuerza que le da ser la principal potencia económica a nivel mundial, este fin de semana dió uno de sus principales plumazos al firmar la orden ejecutiva que impone este impuesto, el cual, no es de cosa menor ya que, poniéndonos en contexto, el 80% de las exportaciones de productos mexicanos van hacia el mercado estadounidense, lo cual representó solamente de enero a noviembre del año pasado un total de 466 mil 626 millones de dólares, una cantidad considerable, si tenemos en cuenta que la situación económica, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, no es de las más estables de las cuales tengamos memoria. En este mismo tema, hay quienes siguen afirmando que esto es sólo una de las tantas "fintas" que realiza Trump como su modelo de negociación para terminar por tomar decisiones mucho más mesuradas. Sin embargo, mal haríamos en subestimar al Trump 2.0 que parece venir con la espada desenvainada, con mayoría en el Congreso y con la Corte de su lado.

Por si lo anterior fuera poco, la sequía que se arraigó en nuestro país ha afectado a uno de los sectores más pujantes y sensibles para México, el sector primario, con bajas económicas específicas en el tema de la agricultura y la ganadería, llegando a casos como el del Valle del Yaqui donde se dejaron de sembrar más de 100 mil hectáreas debido a la falta del vital líquido, lo que en conjunto con la baja en el hato ganadero a nivel nacional, amenazan con provocar una subida en los precios de la canasta básica que terminaría por afectar más al ciudadano mexicano.

Panorama difícil, sin duda, empero, también México cuenta con sus fortalezas, las cuales, si son utilizadas de la manera correcta, con inteligencia y paciencia, podría salir mejor librado de estos retos de lo que pudiéramos pensar, ya que, como bien sabemos, los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades, esperemos ver qué sucede con este par de temas que aunados a la seguridad, el regreso de migrantes, entre muchos otros, serán uno de los principales retos a resolver tanto del gobierno como de la sociedad mexicana.

