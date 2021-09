Entre baches y balazos

Ahora sí que Ciudad Obregón y Cajeme están en la lona. Estamos noqueados por la corrupción y la violencia. Estamos con los ánimos por los suelos, mientras que la sangre no cesa de correr por sus maltrechas calles y sus sucios callejones. Ríos de sangre que van bañando todo a su alrededor de miedo, dolor y coraje. Somos nota a nivel nacional e internacional, sí, pero nota roja; y, lo peor, es que al presidente de la República, al municipal y al gobernador prefieren seguir con su estrategia de "abrazos no balazos", misma que no sólo no ha funcionado, sino que ha provocado que la violencia aumente y el crimen organizado sigue tan campante por todos los rincones del Estado y de la nación. En realidad creo que no saben cómo detenerlo y no les ha quedado más que apechugar y a nosotros rezar porque no nos toquen los ching...

¿Acaso algún grupo delictivo tendrá que tomar la plaza para que se calme la violencia como en otras ciudades? ¿Por qué tiene que ser aquí en donde pasa todo esto? ¿Tan grande es el mercado? ¿Qué no estamos bien tronados como para que se pelee el negocio? No sé.