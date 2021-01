Encuestitis

Muchos teléfonos de Cajeme en estos días están sonando constantemente y no para deseos de buen año o cosas por el estilo.

No cabe duda que el poder marea ... y transforma a los poco inteligentes.

Mas bien, las "hebras" telefónicas están inundadas de encuestas, a veces de empresas desconocidas, que buscan captar "el sentir" de la población sobre ciertos personajes que se subieron al carro de la Revolución y ya no se quieren bajar.

Preguntan lo mismo por Sergio Pablo Mariscal que por Margarita Vélez, Andrés Salas o Carlos Galindo y un tal "Pollo" que mucha gente no conoce, sobre todo porque no le ha visto hacer algo bueno por la comunidad.

Se nota a leguas quién está pagando esos sondeos por la tendencia de las preguntas que una dama suelta sin parar, a veces sin terminar de escuchar a su entrevistado, con tal de satisfacer el deseo de su patrocinador de verlo "encumbrado" en la popularidad, por momentánea que sea.

Y les voy a confesar algo que seguramente muchos otros ciudadanos están haciendo cuando reciben este tipo de llamadas: mentí a la dama que me hizo las preguntas.

Lógicamente, ese tipo de sondeos sirven para poco porque la gente no se abre ante la voz del otro lado del auricular. Y si no hay confianza, pues contestará a brote pronto lo que a quien paga la encuesta le gustaría escuchar.

No les voy a compartir mis respuestas, pero sí lo que piensa un amigo acerca de los protagonistas de la Cuarta Transformación y sus intentos por reelegirse o llegar a un cargo:

"Si Sergio Pablo Mariscal y todos los presidentes municipales hubiesen entendido realmente el proyecto de la 4T en todas sus vertientes y si su vocación hubiera sido de servicio realmente con una convicción inquebrantable casi revolucionaria en el buen sentido de la palabra...

"Y si se hubiera identificado con la problemática social y económica de los diversos sectores productivos y que de manera conjunta hubieran presentado un Plan de Desarrollo Municipal con los puntos clave, es decir con ejes rectores bien definidos en base a la situación y problemática del municipio y sus sectores y que a su vez los diputados locales identificados con todos esto pelearan en verdad un presupuesto real para obra, servicios públicos y atención prioritaria a la problemática más urgente de cada municipio y al igual los diputados federales en su papel de representantes de los diversos sectores productivos hubieran defendido a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a los acuacultores, a los comerciantes y a la pequeña y mediana industria y si hubieran presentado un Plan para sobrellevar la pandemia sin perjudicar tanto a estos sectores, uff otro gallo les cantará a los candidatos de Morena..

"Pero no tuvieron ni la visión como partido de elaborar un padrón electoral y un proyecto territorial, se durmieron y siguen creyendo que se van a respaldar en los diversos programas de políticas públicas de asistencia social. Se la han llevado peleando por obtener las presidencias de los partidos como grupo para poder negociar un puesto más o mantener el poder en ese partido que va de picada a ser uno más de los que mueren en el intento o convertirse en un partido bisagra.

"La muestra ya es clara en las elecciones de Puebla y de Baja California: Morena no sólo no tuvo los votos suficientes sino que se tuvo que apoyar en los partidos de la coalición para poder ganar y muy apenas en esos estados.

"En otros dos estados, se perdió el año pasado. La muestra es muy clara que no las tiene todas ganadas.. Y menos lanzando propuestas como candidatos a puros ex priistas.. Y, si se fijan, dije mucho.. Si hubieran.. Fue en tiempo pasado.. Ya no hay más que hacer.. Sólo esperar la respuesta del 6 de junio del 2021".

Es el sentir de alguien que alguna vez vio en Morena la tabla de salvación de este país, pero hoy está desencantado de quienes ahí militan. Como dirían los clásicos: Y usted, ¿qué opina?

