En el futuro: 100 parques industriales

Cuando se habla de prosperidad compartida por parte del Gobierno Federal, significa el impulso económico y social para todos los estados y municipios del país.

Y eso es lo que se perfila a partir del anuncio de que se construirán 100 parques industriales en todo el país, impulsados por la presente administración federal.

Que para la necesidad que existe en todas las comunidades del país, son insuficientes, pero necesariamente se tiene que pensar que esta cantidad de parques y los que hoy existen hacen una buena base industrial.

Considerando que, desde la década de los ochentas, la participación en el desarrollo de los parques industriales, ha sido de inversión de la iniciativa privada, en la mayoría de las ciudades.

Solamente en esos tiempos en Sonora, el gobernador Samuel Ocaña construyó dos parques, uno en Hermosillo y otro en Ciudad Obregón, así como en otros estados de país se impulsó estas construcciones.

Y hoy en día, el repunte económico que están presentando muchas ciudades del país, lo viene a ser el establecimiento de parques industriales, al convertirse en efectos multiplicadores del desarrollo.

Aquí lo importante, será que se conviertan como pivotes para el desarrollo de los municipios y regiones donde se va a decidir establecer estos 100 parques industriales.

Es entendido que será en las ciudades que estén con las condiciones necesarias para su establecimiento y que, además, que al llegar estas inversiones se conviertan en impulsores de desarrollo económico y social. Y que uno de los elementos fundamentales para que avance el desarrollo económico en el país, será la unión entre iniciativa privada y Gobierno para que se logre este propósito.

Agregando de manera prioritaria la gestión de la llegada de la inversión extranjera directa, hacia las diferentes ciudades del país donde ya existe este tipo de infraestructura y donde se plantea construir.

Y si por ahí se piensa que solamente es construir parques industriales, la visión mundial hace pensar a los tres firmantes del acuerdo comercial de Norteamérica, aceptan que la región se debe de fortalecer.

Que, viéndola bien, ese es un objetivo prioritario por los Estados Unidos, México y Canadá, ante el avance de las economías asiáticas en varias partes del mundo y también en esta región.

Y esto va más allá de lo que se pudiera pensar, al manifestarse el retiro de algunas inversiones de algunos sectores económicos del país, por parte de algunos analistas.

Dejando de lado, lo que significa el liderazgo económico de la región de américa del norte, para el mundo y más que todo el interés de los Estados Unidos para que así sea.

Una manifestación real de este interés por parte de los Estados Unidos, es la construcción en Guadalajara de la fábrica más grande del mundo de microchips por la necesidad actual de procesadores.

Entonces se puede pensar que, en este sostenimiento del liderazgo económico de Estados Unidos, México está en la posibilidad de ascender al primer nivel económico, como sus socios comerciales.

Y será ahí donde la infraestructura para el desarrollo industrial existente en las ciudades y la que vendrá en el futuro inmediato serán los detonadores del desarrollo económico y social en el logro de ese objetivo.

DEL ESCRITORIO

La próxima reunión de los productores agrícolas de las diferentes regiones del país como los del sur de Sonora, que tendrán con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, será de propuestas y respuestas por la situación económica que se avecina por no sembrar por la falta de agua... Algunas predicciones del crecimiento económico para México, de parte de algunos organismos en épocas recientes, no les han resultado acertados y se espera que así sigan sin tener certeza, propósito porque el análisis es más político que económico... Con las perspectivas económicas que se observan para México, no se logra entender por qué el Gobierno de Sonora, bajó de rango a la secretaria de Economía en su estructura administrativa, cuando debería de ser diferente la visión, ojalá y se rectifique este cambio.