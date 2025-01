En días inicia la actividad en la Gran Carpa

Hay enorme expectación en Florida por ver a Dodgers de Los Ángeles, ganador de la Serie Mundial 2024; tendrán al fenómeno Shohei Ohtani

Por: Miguel Cebreros Cervantes

Estamos a 15 días para que se inicien los entrenamientos, previos al comienzo de la próxima temporada de las Grandes Ligas, la cual se pondrá en circulación en los últimos días de marzo venidero... Como ya es una costumbre, en el mejor beisbol del mundo, los que deben presentarse primero, el mes entrante, son los lanzadores y días después lo harán el resto de los jugadores, de cada uno de los 30 equipos que participan en ambos circuitos, la Liga Nacional y la Liga Americana... Desde luego, que hay expectación en Florida por ver a los ganadores de la Serie Mundial 2024, los Dodgers de Los Ángeles, ya que ahora contarán con tres superestrellas del beisbol japonés, encabezados por el fenómeno Shohei Ohtani, quien fue la gran figura del equipo azul, tanto en el calendario regular, como en el Clásico de Otoño... Ahora se espera que repita su actuación de 2024, para que el conjunto que dirige Dave Roberts se convierta en equipo de época, como lo fueron en sus buenos tiempos los Yanquis de Nueva York, cuando tuvieron en sus filas a Babe Ruth, Joe DiMayo, Yogi Berra, Lou Geheri, Mickey Mantle, Whitey Ford, Don Larsen, (único pitcher en lanzar un JUEGO PERFECTO en la Serie Mundial de 1956), quien lanzara para los Yaquis de Ciudad Obregón en 1954, en la desaparecida Liga de la Costa del Pacífico... Ford, de 18 años, por cierto, jugó en la Costa con los Venados de Mazatlán a fines de los 40, dejando una gratísima impresión, por los tremendos duelos que sostuvo con Memo Luna, quien militaba con los Cañeros de Los Mochis. El zurdo Luna era también un gran lanzador, pues probó fortuna un corto lapso en las Mayores, en aquellos tiempos en que la vieja Liga de la Costa era de enorme calidad, por la participación de varios jugadores del mejor beisbol del mundo... El jovencito Ford se fue de aquí directamente de los Venados de Mazatlán a los Yanquis a convertirse en una estrella del pitcheo y ganar Series Mundiales con los Mulos de Manhattan, cuyo cronista oficial en la narración era nada menos que el inolvidable Buck Canel, a quien tuve el gusto de conocer personalmente en la primera Serie del Caribe que se efectuó en nuestro país, en Hermosillo, en 1974. Canel, el de la recordada frase del séptimo inning: "Y no se vayan, que esto se pone bueno"... Fue tan especial narrando box, como el rey de los deportes. Era una delicia escucharlo. Único, en todos los tiempos. ¡Sí señor!... Por lo demás, Vale la pena comentar lo que le ocurrió al tenista Novak Djokovic, en las semifinales del Australian Open, enfrentando al alemán Alexander Zverev, el pasado viernes. Me tocó observar el primer set entre ambos protagonistas. El serbio buscaba conquistar su Grand Slam 25 de su exitosa trayectoria, mientras que Alex ya está en la final de Australia, en busca de obtener su primer GS... El set fue intenso, como se esperaba. Pero, Djokovic venía arrastrando una dolencia desde los cuartos de final, en la pierna izquierda, en su juego frente a Carlos Alcaraz... Empezó el partido vendado, pero aun así estaba jugando a gran ritmo y con posibilidades de superar a Zverev, pero este se creció y comenzó a lucirse al grado que ganó el set, 7-6, cuando Djokovic estrelló una bolea en la red... La sorpresa fue que Novak se dirigió a la red, llamó al alemán, para decirle que se retiraba, por intensos dolores en su pierna, se dieron un abrazo y Djokovic se fue a su banca a recoger sus utensilios y se despidió en medio de abucheos. Entrevistaron a Zverev y este pidió respeto al público, porque su amigo se sentía mal y demasiado agotado por lo intenso que resultó el set, pues duraron hora y media en acción y eso perjudicó más al serbio y tomó la decisión de retirarse y ya en la conferencia de prensa, Djokovic, habló claramente lo sucedido... Novak, de 37 años, dijo que el dolor en su pierna izquierda vendada, estaba "empeorando más y más". El serbio se lesionó durante su victoria en cuartos de final contra el español Alcaraz, el martes por la noche... "Sabía, dijo Djokovic, que, si ganaba el primer set, iba a ser una enorme batalla cuesta arriba para mí". "Nole" peleaba por su undécimo campeonato del abierto de Australia y para ampliar su récord con 25 títulos de Grand Slam en total. En cambio, será el sembrado número 1 y campeón defensor Jannik Sinner, enfrentando al número 2 Alexander Zverev en la Final del domingo. Este último tiene una marca de 0-2 en finales de majors; esta será su primera en Melbourne Park. "Todo puede pasar", comentó Sinner, quien lleva una racha de 20 partidos sin perder. "Es un jugador increíble", indicó Djokovic... I´ll see you later!