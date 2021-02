Empleo: crece gobierno, caen empresas

El documento revela que en el estado se estima que el número de desocupados en el cuarto trimestre de 2020 sumó 72 mil 783 personas, esto es, 4.9% de la Población Económicamente Activa (PEA), proporción mayor a la observada en el mismo trimestre de 2019, que fue de 3.8 por ciento, en tanto que el indicador nacional registró 4.6 por ciento.

Así, la ocupación formal de la economía disminuyó 6.0% de manera anualizada, mientras que aquellos que se encuentran en la informalidad cayeron en un 0.1 por ciento.

Dentro de la PEA estatal, Inegi reporta que hay un millón 478 mil 717 personas. Comparada con el mismo trimestre del año anterior, disminuyó un 2.2%, lo que significa que probablemente algunos activos salieron del mercado de trabajo, ya sea porque regresaron a estudiar o a los quehaceres del hogar, entre otros motivos.

En la PEA de Sonora hay más hombres, con 888 mil 407, en tanto que las mujeres son 590 mil 310, se indicó.

Al interior de la PEA es posible identificar a la población que participa en la producción de bienes y servicios, cuyo monto se estima en un millón 405 mil 934 personas, es decir, 95.1%.

Por la posición que tienen las personas en el desempeño de su trabajo, según el documento de Inegi, 76.7% son subordinados y remunerados, o sea que tienen un patrón y reciben paga, pero 17.3% labora por cuenta propia; 4.0% son empleadores, y 2.0% corresponde a trabajadores no remunerados o no pagados. Del cuarto trimestre de 2019 al mismo periodo de 2020, en Sonora la población que labora por cuenta propia aumentó 10.7%, mientras los empleadores disminuyeron 17.5%; los subordinados y remunerados, bajaron 5.3%, y el personal no remunerado se redujo en 5.1%.

Al igual que en el resto del país, en Sonora las microempresas son las principales empleadoras de la población ocupada, con 44%, microempresa; 18%, pequeña empresa; 14%, empresa grande; 11%, mediana; 6%, gobierno, y 7%, no especifica.

En la distribución de la población ocupada por duración de la jornada de trabajo se observa que, en Sonora, la mayor proporción labora entre 35 y 48 horas a la semana, con 48.4%, y de ello, el 47.3% es en el caso de los hombres y 50.0% para las mujeres.

Reporta el Inegi que, de las dos millones 420 mil 285 personas en edad legal de trabajar, hay un millón 478 mil 717 trabajando o buscando trabajo. En otras palabras, de cada 100 personas en edad de trabajar, 61 lo hacen o pretenden hacerlo.

Considerando a la población desocupada según su nivel de escolaridad, se observa que 60% cuenta con educación media superior y superior y 29.6%, con secundaria completa.

Otros rasgos importantes de este grupo de población indican que 98.3% de los desocupados tienen experiencia laboral. Además, 52.0% manifestó haber buscado un empleo o trató de iniciar un negocio por un periodo de hasta un mes y el resto representa a las personas con mayor tiempo en esta situación.

Ese es el panorama laboral de Sonora, según los últimos reportes del Inegi, y esas cifras suelen ser más confiables que los números alegres que a veces suelen lanzarse al aire.

Comentarios: francisco@diariodelyaqui.mx