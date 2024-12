¡El último y nos vamos!

Hoy 30 de diciembre, concluye la última jornada de la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico, con el partido entre los Sultanes de Monterrey contra los Yaquis de Ciudad Obregón en el Estadio Yaquis, en el cual se espera que los aficionados registren una gran entrada, para que los jugadores de la "Tribu" sientan el gran apoyo que les brinda siempre la fanaticada de casa y del Valle del Yaqui... Como lo hemos estado analizando en este espacio, ha sido un milagro y de los buenos, que la escuadra que dirige y muy bien, por cierto, Miguel Ojeda, que la escuadra que él dirige, haya conseguido lo que ya tiene en el bolsillo, la postemporada la que, para muchos, era imposible que se obtuviera, por el corto lapso que le restaba al rol de 168 juegos... Sin embargo, desde la llegada de Ojeda al equipo, éste empezó a emprender la carrera rumbo a los playoffs, cuando sólo faltaban tres semanas para que todo terminara para la novena de casa, pero agarraron un paso ganador que nadie los pudo detener, hasta conseguir el objetivo de embolsarse cuatro series consecutivas y con esos ocho triunfos y sólo cuatro derrotas, lograron el deseo grandioso tanto de la directiva como de la afición... Hoy los Yaquis, son parte de los ocho equipos privilegiados en disputar el banderín de la temporada 2024-2025, a base de meterle ganas y defender con todo, la franela yaqui, una de las más históricas de todos los tiempos... Los jugadores se pusieron las pilas y empezaron a jugar un beisbol positivo, de grandes jugadas y conectando los batazos oportunos para enviar a los embasados a la registradora, cosa que no se vio en la primera vuelta y parte de la complementaria... La directiva empezó a darle vuelta a la página, primero echando fuera al manejador y luego haciendo ajustes en el line-up, además de contrataciones que vinieron a darle otra filosofía a la escuadra obregonense, como la llegada del ligamayorista Jonathan Aranda, quien desde su arribo empezó a conectar tablazos de cuatro esquinas, contagiando al resto de sus compañeros, quienes empezaron a despertar y llegar los triunfos que necesitaba Ciudad Obregón para obtener lo que se tenía previsto en primera instancia, los playoffs... Todo empezó a salir de maravilla, cuando se le ganó la primera Serie a los Tomateros, luego a los Algodoneros de Guasave, así como a los Charros de Jalisco y a otro de los favoritos, los Cañeros de Los Mochis. O sea, se le ganaron Series a conjuntos que estaban disputando los primeros lugares y eso ayudó mucho a los Yaquis para lograr el milagro, cuando ya le restaban al calendario un par de Series para terminar con el calendario que hoy lunes llega a su fin, pero CIUDAD OBREGÓN, ya con el boleto en la mano y con la posibilidad de conquistar una Serie más, ante los Sultanes de Monterrey, una de las plazas más beisboleras de todos los tiempos, además de ganar un tricampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol... Si bien es cierto que se sufrió bastante en todo lo que fue la primera vuelta y la mitad de la complementaria, la verdad que valió la pena, porque al final los jugadores despertaron del letargo y hoy los aficionados están felices (con ese entradón del sábado) porque los Yaquis lograron salir de esa racha negativa y de paso, se han convertido en un equipo que puede dar la gran sorpresa en la postemporada, con los ajustes que se hagan con los refuerzos que seguramente se unirán al equipo en cuanto arranquen los playoffs... Fue una lástima que hayan dejado al equipo dos lanzadores que estaban funcionando estupendamente, como Luis Cessa y la sensación de la liga, Fernando Sánchez... Pero ni modo, ellos venían condicionados porque su futuro está en las Grandes Ligas y tienen muchas posibilidades de quedarse en el mejor beisbol del mundo, sobre todo Sánchez, quien es un prospectazo y Cessa, pues ya sabe lo que es pichear en las Mayores y va por otra oportunidad, pues lo vimos en perfectas condiciones y con la experiencia que tiene podría establecerse en el beisbol estadounidense... Por lo demás, esperamos que la directiva seleccione a un pitcher abridor en el Draft y si no se puede, por motivos especiales, entonces que logren escoger a un buen toletero, todo dependerá qué decidirán el presidente del Club René Arturo Rodríguez y el mánager Miguel Ojeda, además de la opinión de gente que tiene enorme experiencia como Sergio Omar Gastélum, coach de banca y del coach de pitcheo, Tavo Álvarez, quienes son un gran apoyo para el mánager Ojeda... En fin, la postemporada está por dar comienzo y lo mejor, es desearle suerte a los Yaquis, pues ya nos demostraron que podrían darnos la sorpresa en los playoffs. Nada es fácil, todo es ir para adelante y no bajar la guardia en ningún momento, pues los jugadores se encuentran al cien por ciento. Estoy confiado en que seguirán luchando a brazo partido, para complementar lo que hicieron para lograr la clasificación y luego irse paso a paso para ir dejando rivales en el camino. Ojalá...Suerte Yaquis, estaremos pendientes y listos para comentarles lo sucedido en los dos primeros cotejos de los playoffs... I´ll see you later!