El tema de los aranceles

Ponen retenes en la 4C

Por: Gerardo Armenta

El tema de la aplicación de aranceles a México por parte de Estados Unidos, mantiene el interés o temor general, después de que el presidente Donald Trump difirió esa medida hasta el próximo mes. Nunca se esperó que un personaje tan singular suscribiera una medida como la que se comenta. Siempre se creyó que no concedería la menor tregua a la inesperada decisión comercial que resolvió llevar a cabo apenas llegado a la Casa Blanca.

De este lado, la presidenta Claudia Sheinbaum nunca perdió la calma. En la víspera del asunto, mientras en todos lados se hablaba de sus implicaciones en variados tonos, la mandataria conservó y mantuvo la perspectiva política del asunto. Y de repente se supo que había logrado una prórroga de un mes en la aplicación de los aranceles. En una conversación telefónica entre Sheinbaum Pardo y Trump (durante algo así como 45 minutos), el presidente norteamericano decidió posponer sus medidas arancelarias hasta el próximo mes.

Después, Trump expresó palabras muy cordiales sobre la presidenta de México. Debe reconocerse que en todos estos días de explicable inquietud política y económica, que justificaron sobradamente esta coloración, Sheinbaum Pardo siempre dijo correctamente lo que tenía que decir en favor del país en general, sin incurrir en mayores estridencias. El clima a que se alude debió ser un tanto tenso, pero esta circunstancia no afectó para nada la actitud mexicana en general frente a la sustentada por el país vecino.

Como se sabe, el gobierno de nuestro país tiene que cumplir una serie de tareas de vigilancia militar en la frontera con Estados Unidos como parte de su compromiso para alejar el riesgo de los aranceles. Puede entenderse que la eficiencia en esta tarea será la clave para que, no el fantasma, sino la amenaza real de los aranceles contra nuestro país, desaparezca del horizonte de las relaciones entre los dos países.

Por lo menos eso es que lo que cabe suponer en una primera y quizá única oportunidad de que el trazo de este conflicto (porque eso serían los aranceles) quede hasta donde llegó en una primera instancia y después, venturosamente, retorne la rutina comercial y económica que ha unido y une a los dos países. El aparente simplismo de esta premisa es y debería ser la clave de todo, junto con los compromisos suscritos recientemente por nuestro país ante el gobierno de Trump. Hay que esperar. Pero a la hora de la hora, como bien se sabe, un mes pasa volando.

Sin relación con el tema anterior, el que sigue hace notar una situación existente en la carretera de Cuatro Carriles que puede calificarse como verdaderamente anómala y peligrosa. Es la que tiene que ver con la instalación ilegal de 12 retenes en diversos puntos de esa nunca bien ponderada vía de comunicación. Así lo participó Alfonso Canaán Castaños, dirigente del Movimiento por el Libre Tránsito de Sonora, aunque él nunca utilizó la frase "...esa nunca bien ponderada vía de comunicación", que es propia de quien suscribe estas líneas.

Detalló la ubicación de los retenes en la siguiente forma: de Hermosillo a Nogales y San Luis Río Colorado, existen ocho, en tanto que hasta Navojoa y límites con Sinaloa suman cuatro. ¿Por qué tantos retenes?, sería la pregunta. A lo mejor su número, siéndolo, no representaría el verdadero problema. Lo peligroso es que en esos sitios están hombres desprovistos de uniforme, sin identificación notoria y, para acabarla de amolar, con el rostro cubierto, embozado.

Es obvio que se dedican a parar automovilistas para identificarlos y revisar sus documentos. Aunque los que se deberían identificar son esos personajes que, de buenas a primeras, no saben lo que tendría que ser elemental en esta clase de menesteres: saber quiénes son los que les hacen el alto. Increíble. Pero en realidad esta descripción de hechos, quizá no resulte muy novedosa, habida cuenta de que, al parecer, en otras ocasiones ha salido a relucir, si bien no recientemente, como ahora que Canaán Castaños formuló la denuncia.

Retenes ilegales los llamó el dirigente del Movimiento por el Libre Tránsito de Sonora. Porque eso son. Pero el problema quizá no resulta únicamente que lo sean. Cabría preguntarse dónde y por qué autorizan su ubicación en diversos puntos de la carretera Federal. Pero obviamente allí resultarían capaces de decir que se trata de instalaciones fantasmales o ilusiones ópticas que los automovilistas imaginan tras sus largas y cansadas horas de viaje por la carretera de cuatro carriles. Sí. Resultarían capaces...

