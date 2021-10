EL SUR DE SONORA Y SUS OPORTUNIDADES

Y el concepto viene a ser muy sencillo de compren­der, porque hoy que se vive en un mundo global­izado, lo que hay que ver son las oportunidades de inversión que se pueden generar para el sur de Sonora.

Noticia Relacionada Localizan cuerpos calcinados

PUBLICIDAD

Donde de alguna manera existe la necesidad de impulsar el desarrollo económico de muchas de las áreas económicas donde existe un enorme potencial y en el área de la producción de valor agregado, que es un adicional que le falta mucho al Estado también.

Porque lograr que dentro de las oportunidades que se le presentan al Estado exista la posibilidad de poder desarrollar mas industrias de las que hoy existen, le permitirá a la región dar un giro productivo muy positivo en su desarrollo económico y social.

Porque hoy todavía, la producción primaria sigue siendo la que prevalece en la actividad económica del Estado y de la región desde hace bastante tiempo y hasta ahora no ha llegado un impulso que le permita cambiar.

La actividad agrícola es la que predomina en el sur y no hay que dejarlo, sino que hay que consolidarla, pero es tiempo de impulsar la transformación, o sea, a la actividad industrial, para que conjunta­mente con el sector primario, crezcan el comercio y los servicios.

Y en ese sentido, si se observa el mercado mundial se van a presentar muchas oportunidades de atrac­ción de inversión, como hasta ahora se está viendo hacia muchas regiones del país y están siendo totalmente aprovechadas.

Por ubicar unas de ellas, se está viendo la nece­sidad que se está presentando en la industria automotriz, torno a chips, componente importante de los automóviles, que hasta hoy es un problema que retrasará su producción.

Será posible buscar de forma coordinada con el Gobierno Federal la posibilidad de que se estab­leciera una empresa que desarrollara la produc­ción de esos componentes automotrices en el sur de Sonora, considerando que la necesidad está y estará siempre.

Lo mismo podrá suceder en lo que será el futuro de esta misma industria automotriz, donde las nece­sidades de lo que serán los autos eléctricos, será de baterías de litio o de sodio, sector en el cual también existe una importante oportunidad de inversión.

Y como estos conceptos de desarrollo económico, existe un abanico grande de oportunidades que se tendrán que explorar para lograr establecer nuevas empresas en esta región, que proporcionen empleos y derrama económica.

El desarrollo económico no se da solo, debe de ir en forma paralela a lo que es un plan de desarrollo industrial y empresarial, donde se complementen todas las necesidades que se requieren para su establecimiento.

En el mercado de atracción de inversiones nacio­nales e internacionales existe un listado de necesi­dades que establecen los inversionistas para poder llegar a un Estado o Municipio, no nada más con decir: somos los mejores.

Las características son muy precisas en el estab­lecimiento de empresas, donde la solución a sus requerimientos es asunto de los tres niveles de gobi­erno y, eso debe estar en la cartera de las soluciones establecidas en sus planes.

Las oportunidades están presentes y están pas­ando, solo es cuestión de acción, para ver si existe la posibilidad de que establezcan su residencia en la región, pero para saberlo hay que intentarlo, así como lo han hecho en otras regiones con excelentes resultados.

DEL ESCRITORIO

Se comenta en algunos análisis que puede lle­garse a la estanflación en México, por el mov­imiento que está presentándose en los precios de los productos de consumo, pero no es represen­tativo porque para que se dé esa característica económica tendría que ser elevada inflación, incremento en los precios de consumo y un reducido o nulo crecimiento económico y en el país por principio se proyecta crecer en 6.2%, o sea que ya no es viable ese concepto... Obser­vando un poco, a quien le ha cambiado mucho el modelo de negocios es a la banca, porque con la situación que se generó con la pandemia, fue mas adecuado realizar las operaciones en línea, que asistir a la banca tradicional y eso hizo que creciera bastante este concepto de operaciones bancarias, pero es ahí donde se tendrá que desarrollar mas de forma efectiva, la ciberse­guridad por los sucesos que se han presentado... Ahora que se indica que la frontera con Estados Unidos se abrirá el 8 de noviembre, de alguna forma la actividad comercial de los negocios de la frontera se verá afectada, ya que muchas necesidades se resolvían en este lado por no ex­istir paso, ahora regresaran las compras en los negocios estadounidenses, como diciendo: vuelta a la normalidad.