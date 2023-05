El ritmo de la economía agrícola

Se dice que el comité del mercado abierto de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos se comprometió a que la inflación se ubique en un 2% con el máximo empleo en el país y es algo que se persigue de forma precisa al utilizar el incremento a las tasas de interés...... Algunos empresarios, comentan que sigan llegando las remesas en dólares, no importando que la paridad esté por debajo de los veinte pesos, porque de forma directa benefician a todas las actividades económicas ... A propósito del día de la Santa Cruz, comentan algunos ingenieros que está en movimiento la actividad constructora en el país, con obrasen lo público y lo privado y dicen que difícilmente se puede tener precisión en ninguna obra que en su presupuestación original no tenga movimiento en su inversión, como que no existe lo fijo en los costos.

Aunque en algún tiempo los acompañó Conasupo, Diconsa con el apoyo también de Aserca, no dejaba de hacer presencia ese síntoma de inseguridad que se presenta cuando va llegando el tiempo de vender.

Porque es el momento cuando se hace realidad el resultado del trabajo aplicado en todo un ciclo para que se presente la respuesta económica de lo hecho durante los meses de siembra, desarrollo y producción.

Y muchas veces poco se ha podido entender por parte de los funcionarios públicos, este proceso productivo para instrumentar políticas de gobierno que permitan incentivar el producir alimentos.

Porque es muy diferente la frialdad de los lineamientos y las políticas agrícolas ante la situación productiva cuando los avíos no llegan con oportunidad, cuando escasea el agua y los insumos están por las nubes.

Y todo el proceso de producción agrícola se realiza con el objetivo de contribuir a la autosuficiencia alimentaria del país y para que las familias atiendan sus necesidades.

Porque si algo está presente año con año en la mesa de las negociaciones, es el comentario completo de que el país debe estar con el objetivo de lograr la autosuficiencia en alimentos.

Pero a veces esas palabras se ven enredadas por el olvido o por la burocracia para que no logren tener realidad en la práctica agrícola, porque cuando, debe de haber una solución rápida, aparece la consulta.

La claridad de la solución alimentaria debe estar determinada de ante mano porque para el país está dentro de las prioridades establecidas desde siempre, independientemente del color oficial.

Aunque es muy real lo que existe como proveedores de productos primarios al país, por parte de los firmantes al Tratado de Libre Comercio y ahora al acuerdo comercial entre los tres países.

Y puede ser que todo sea el modelo económico instrumentado en decenios anteriores, que hacen necesario su cumplimiento en la compra de productos primarios en el exterior, sin complicaciones.

Dejando como segundo proveedor al campo mexicano y todo por cumplir de forma cabal con un compromiso firmado, que difícilmente se podría dejar de lado y priorizar la producción nacional.

Ese es uno de los entendimientos que podrían ser la respuesta a los detenimientos en el avance de la autosuficiencia alimentaria, que siempre se ha presentado como objetivo.

Y a pesar de la incertidumbre en la producción agrícola en el país, existe información internacional que indica que México está dentro de los primeros 10 países del planeta en producción alimentaria.

Lo que hace manifestar que es posible la autosuficiencia alimentaria nacional y todavía queda para abastecer el mercado de exportación, si las condiciones de producción y comercialización fueran diferentes.

Porque, después de todo, si la agricultura es exitosa en producción y comercialización, los estados donde se encuentran estas unidades de producción tenderán a presentar beneficios económicos.

Pero en los tiempos actuales, se observa que el ritmo de la economía agrícola del país está indicado por el comportamiento de la globalización en el rubro de intercambio de mercancías.

Y todavía más, con la paridad cambiaria y para completar con los índices inflacionarios, que no dejan que llegue la estabilidad al proceso de producir y vender los productos.

DEL ESCRITORIO

