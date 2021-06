El puchoncito

El día de ayer (martes), este prestigiado diario tuvo a bien publicar mi columna Alegorías llamada "Pesimista", en donde comento sobre cómo era posible no ser pesimista viendo que casi todo anda "patas arriba" en nuestro Municipio; viendo tanta pobreza, violencia, apatía, etcétera, que nos están hundiendo en la desesperanza, lo que de inmediato provocó comentarios de varias personas que dijeron que no era posible que fuera tan pesimista, que cambiara mi visión de las cosas, que, incluso, sobrevivientes del Holocausto se mostraban más optimistas que yo, a lo que, retomando a los filósofos, les contesté que solamente el discurso histérico genera cambio y que el optimismo no hace más que perpetuar la mediocridad, pero, aun así me dispuse a escribir esta otra Alegorías en la que, cambiando de actitud radicalmente, comentaré sobre el pequeño empujoncito que creo que necesita nuestro Municipio para superarse, porque también se puede ser confiado en que podemos estar mejor. Claro.

Y, bueno, recorriendo de nuevo gran parte de nuestro entorno como lo he venido haciendo desde hace años por motivos de trabajo, reitero que nuestra tierra está llena de gente muy talentosa que solo requiere oportunidades para salir adelante y para sentirse satisfecha. Es, también, favorable vivir en una ciudad "universitaria", pues esto ayuda en gran parte a nuestra economía y significa mano de obra laboral calificada y se supone que mejores ciudadanos.