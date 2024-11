El Poder Judicial e INE

Por lo visto, lo que sobra en un país como el nuestro es...dinero. Quién lo dijera. O quién lo pensara. Como se quiera decir. Para el caso es lo mismo. Aunque a menudo suele asumirse que esta realidad monetaria a que se alude es muy distinta. El caso es que, como siempre, los hechos no dejan mentir en función de su particular lenguaje o evidencia.

Al respecto de esta situación, vale tomar nota de pormenores como los siguientes: El Instituto Federal Electoral "pedirá" 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos a la Cámara de Diputados para organizar la elección del Poder Judicial en 2005. Leyó usted bien. Es asombrosa la cantidad de pesos a que se alude. Y no la transcribe uno de nuevo, nada más por la flojera que significa tener que hacerlo con el cuidado que es menester hacerlo.

Pero quedémonos sólo con los 13 mil millones de pesos. Así. A secas. Evidentemente esta cantidad es un dineral. Una cantidad, si se quiere, perturbadora o desquiciada. Y más lo resulta cuando se toma nota de que se trata de un dinero para solventar la hechura de una elección. ¿Pues a quién piensan en el INE que van a elegir? ¿A reyes y reinas como en las películas?

Nada de eso. Quedó dichos renglones arriba: el propósito estriba en elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial, un proceso que hoy está sometido a una fuerte alegación pública, y que obviamente nadie pensó en su momento el costo que tendría. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un pertinente llamado para que se reduzca el costo de ese proceso, del cual saldrán electos 881 juzgadores el año entrante.

En el esquema de que se habla no habrá financiamiento para partidos políticos, porque no hay razón para que lo asignen. El tema de este financiamiento fue abordado por la jefa del Ejecutivo. Dijo al respecto: "Habían dicho que eran siete mil (millones de pesos) hace unos meses. Entonces, a ver. No va a haber financiamiento (para los partidos). Toda esa parte de la elección normal no viene. Entonces, ahí un llamado respetuoso a los consejeros y consejeras del instituto (INE)".

Tal es la lógica o el sentido común de un asunto como el que se comenta. Pero en el INE no saben nada de eso. Sus integrantes aprobaron el tremendo gasto que implicará la llamada elección del Poder Judicial. Lo hicieron con la mano en la cintura o sin despeinarse. Al fin y al cabo, que el dinero no es de quienes forman parte de ese organismo tan carero. En una exageración de los hechos, Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, dijo que en el monto determinado "no hay un solo centavo que no esté relacionado con una atribución o un mandato constitucional".

Debe ser así seguramente. Pero no toma en cuenta que no sólo se trata de atribuciones o mandatos legales, sino también de simple sentido común a la hora de repartir o ejercer un gasto público. Vale repetir que sólo se trata del más común de los sentidos. Gracias a esta pulcritud monetaria, la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia será la más costosa en la historia del país. Y todavía habrá que ver cómo se lleva a cabo a la hora de los hechos. Este puede ser ciertamente otro problema que vale considerar desde ahora. Hay inquietudes al respecto.

Al cambiar de tema y ubicarnos en un contexto regional, debe ser propio subrayar que existen buenas nuevas en relación con el Río Mayo y su siempre deseable y esperado rescate ambiental. En su curso a la altura de Etchojoa, vale señalar que el Ayuntamiento local inició trabajos de reforestación y limpieza. Esta es una buena nueva.

El titular de Ecología del gobierno etchojoense, Ramón Rojas Medina, planteó consideraciones muy ciertas en relación con este tema. Dijo que el Río Mayo ha sido muy dañado durante los últimos años debido a diversos factores. La expresión es correcta: el río ha sido dañado, por más increíble que resulte asimilar una evidencia de esta naturaleza. Por esta razón, expresó también Rojas Medina, es necesario cambiar y mejorar su imagen para que "vuelva a ser lo que fue".

No debe ser fácil llevar a cabo una tarea de esa dimensión. Pero debe ser reconocible que por lo menos se intente concretarla, como es el propósito que se ha definido por parte del gobierno de Etchojoa. Convendría sobremanera que también en Navojoa se emprendiera una tarea similar. Ojalá. Hace falta.

