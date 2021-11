EL PENDIENTE LLAMADO INFLACIÓN

Y todo empieza a partir del faltante de los suministros de los productos que las grandes economías producen y encargan sus productos a los países asiáticos y que por paro de labores, no pudieron completar lo que se les requirió.

Todo ello disminuyó la producción en muchas de las empresas asiáticas, europeas y de Norteamérica, que hasta hoy no han logrado completar lo que viene a ser la demanda de la socie­dad, haciendo que con ello que se muevan los precios.

Y si se aplica la regla económica del mercado, de que a menor oferta, mayor demanda, se encuentra la respuesta inmediata a lo que pasa hoy en la mayoría de las economías, porque subi­eron los precios en la mayoría de los productos y servicios.

Lógico que esto genera inflación, por menor cantidad de satisfactores que existen en el mercado y que, muchos de estos productos, estaban muy esperados en la sociedad y más ahora en tiempo navideño.

Pero existen otros productos que son de necesidad continua, por ejemplo, los denominados chips, que tienen en un avance lento la producción automotriz de la mayoría de las marcas que producen automotores y que según los pronósticos, estos faltantes no estarán resueltos en lo inmediato.

También sucede con muchos productos que no son muy deter­minantes para el avance de la sociedad, que pueden estar en lista de espera sin ningún problema y como se dice en algunos análisis, muchos de ellos dejarán de hacer presencia en el mercado.

Pero si la preocupación es el porcentaje de inflación que to­davía se moverá en un dígito al cierre de este año, en tiempos anteriores en México siempre se manejó al alza en dos dígitos, la preocupación de los analistas no era tan alarmante como hoy.

Porque llegaron momentos en la economía mexicana en que el porcentaje de inflación marcaba más que un velocímetro de automóvil y todos decían que las cosas iban muy bien y hoy que se mueve entre 6 y 7%, se quieren prender los focos rojos.

Pero es cierto que un porcentaje inflacionario no es bueno cu­ando supera lo proyectado por el Banco de México, pero es más preocupante cuando el porcentaje está por debajo de lo que se dijo.

Cuando la alarma es para todos los países del orbe, producto de la situación que ha arrojado la pandemia, donde la preocu­pación por producir más productos que está demandando la sociedad, es difícil a corto plazo ponerse al corriente.

Obviamente que con esta situación de escasez de suministros de productos, los efectos colaterales aparecen de forma inmediata, como lo es el movimiento de la paridad peso-dólar y también se manifiesta un incremento en otros productos y servicios.

Y que este desequilibrio económico solo será controlado al momento de nivelar la producción de productos que demanda la sociedad y esto no será de la noche a la mañana, pero sí se pueden aplicar medidas de control.

Pero es claro que las repercusiones en los indicadores económi­cos del país son inmediatas y no porque la política económica que se aplica sea errónea, como se pudiera hacer creer cuando se lleva al terreno de la explicación política con otros objetivos.

Porque es entendible que ya en estos tiempos de economías glo­balizadas, todo lo que le suceda en cualquier país, las repercu­siones se sienten en los demás y no porque las políticas económi­cas no sean las mejores, solo es el costo de este modelo.

DEL ESCRITORIO

Satisfactoria propuesta para el incremento del salario mínimo realiza la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ante la Comisión de Salarios Mínimos (Conasami), de que el incremento sea del 20%, o sea que pase de 141.70 a 170.04 pesos, lo que será analizada por parte del este organ­ismo obrero-patronal y antes de que concluya el año, se dará una definición de cómo queda el salario mínimo... No fue como se pensaba del lado fronterizo en los Estados Unidos, que al momento de abrir el paso a los compradores nacionales, se iban a desbordar en los comercios de las ciudades colindantes con México y al parecer no fue tanto como lo esperaban, ni tampoco en lo que se conoce como el "Black Friday", y es entendible, porque el poder de compra de los consumidores se vio minado por la pandemia... En las actividades productivas nacionales se espera que las variantes que se escuchan del Covid-19, no ten­gan los efectos negativos en que nuevamente originen un cierre de negocios, porque entonces sí se complicaría.