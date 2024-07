El olvido a los emprendedores

De algunos años a el día de hoy, se escucha de manera continua sobre la importancia del emprendimiento en las diferentes ramas de la economía, pero no llegan a ser en el tiempo muchos los exitosos.

Y ante eso salta a la vista el comentario, el por qué no logran desarrollarse si tenían todo para poder hacerlo, ya que eran buenos proyectos a los cuales se les auguraba bastante éxito.

Que conforme han pasado los tiempos, van y vienen bastantes ideas de emprendimiento, pero al no encontrar el apoyo adecuado, la mayoría no se logran y otros ni siquiera tienen una oportunidad.

Pero lo que sí es real, es que siempre parece tema de moda porque se hacen reuniones, se declara que es muy bueno el concepto y se debe de impulsar, pero en la práctica no existe lo necesario.

Y puede ser hasta cierto punto lógico, esto que sucede con los emprendedores, porque no existe costumbre en el país de lo que viene a ser la apuesta con capital de riesgo de forma plena.

Porque es entendido que la Banca no tiene dentro de sus conceptos de financiamiento ese plan de apostar a lo que es una nueva idea, porque su función hasta ahora se entiende que es a lo seguro.

Pero también no se puede afirmar, que no existan en el país, emprendimientos exitosos debidamente financiados porque sí los hay, pero no todos los emprendedores tienen las mismas condiciones para que así sea.

Que también es cierto, que cuando existe un emprendimiento exitoso, se reconoce que en cada Estado y Municipio del país se pueden desarrollar bastantes, sólo es cuestión de apoyarlos.

Porque también es cierto, que un emprendedor en la mayoría de las veces es nulificado con su idea-proyecto cuando recurre a las instituciones financieras, porque no reúne los requisitos y hasta ahí llega.

Cuando el entendimiento de lo que viene a ser el desarrollo económico de los estados y municipios, no está nada más sustentado en las grandes inversiones que deberían de llegar.

Olvidándose del talento local, que podría empezar a desarrollar ideas que posteriormente se podrían convertir en proyectos exitosos en crecimiento, como ha sucedido en otras economías.

Que es bueno observar y analizar como algunas grandes empresas, que siempre se espera que llegan al país, iniciaron su desarrollo como emprendimientos hasta convertirse en lo que son hoy.

Eso podría dar un pleno indicador, como hacerle para qué los emprendimientos, se logren convertir en empresas exitosas en diferentes ramas de la economía mexicana si se les apoyara de forma completa.

Al parecer esta necesidad de desarrollo económico a partir del emprendimiento, estará dentro de los conceptos al impulso a la economía que realizará el próximo Gobierno federal.

Donde este plan contemplara, financiamiento, capacitación, apoyo a la comercialización y tramitología expedita apoyándose fundamentalmente en la digitalización.

Ojalá que en este plan de apoyo a los emprendedores y las Mipymes, se logre determinar lo importante que es aumentar la competitividad y la productividad muy necesaria para la economía nacional.

DEL ESCRITORIO

Ha sido bastante bueno que estén las lluvias muy constantes en algunos estados del país, pero no deben de ser problema constante con efectos negativos para las ciudades donde el agua les llega sobrada, sino que deben de existir soluciones hidropluviales para lograr que el agua que llega sea más de beneficio que perjuicio y el mismo esquema para donde llueve poco...Según se entiende por los planes propuestos por la presidenta electa CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ahora será de alta prioridad el impulso a la economía mexicana en todos sus sectores, sin dejar de lado la política social...En el análisis de las economías, a veces se quisiera que México, avanzara en todas sus formas y sectores como se observa que lo hacen los países del primer mundo y eso es altamente difícil, porque todo es un proceso.