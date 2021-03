El Jardín del Edén

Es absurdo y sin sentido tener o quererle encontrar un sentido a la vida, sobre todo porque nadie vivir ha pedido. Somos, simplemente, el resultado de un acto sexual que quizá haya sido con lo que llamamos amor, lo cierto es que somos sólo resultado del destino. Somos como esas plantas silvestres que nacen a la orilla del camino o, quizás, si bien nos va, seamos una planta doméstica que crece con todos los cuidados posibles de parte de alguien a quienes llamamos padres o tutores. Pero no somos más que eso aunque pensemos lo contrario.

Y esta experiencia de estar vivos no es más que un curso o un nivel más en este gran colegio que es el mundo en la tierra que nos prepara para ascender un escalón en esta escalera que nos llevará al cielo prometido, eso en caso de que el espíritu no muera junto con el cuerpo. Es todo tan irracional que a la gran mayoría no le queda otra que esperar con miedo la muerte, sumergirse en la religión o simplemente aceptar lo absurdo.