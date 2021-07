El Gobierno debe de ser facilitador

PUBLICIDAD

La determinación de cambiar la fisonomía de una comunidad, sólo es cuestión de sus habitantes, donde tienen la oportunidad de requerir la participación de los tres niveles de Gobierno, para lo que se desea se convierta en realidad.

Y obviamente que cada uno de los niveles de Gobierno que se le demanda su apoyo, sean completamente facilitadores de lo que requiere la sociedad y puedan aplicarle en la atención a sus necesidades, la voluntad política.

Hoy en muchos de los municipios de Sonora se plantean la pregunta de cómo podrán hacerle para que sus condiciones de vida cambien, porque en la actualidad ya es necesario que su futuro sea mejor para todos sus habitantes.

Debe de ser muy importante, tener muy claro cuál es el futuro que se desea para su sociedad, porque ese será el punto importante a desarrollar para que las condiciones económicas y sociales logren cambiar, ese necesariamente tendrá que ser la base de su desarrollo económico, que en su avance tendrá beneficios sociales.

Y en base a ello, lograr integrar su programa de desarrollo, establecido para los siguientes años porque debe de ser entendido que no todo tendrá solución de manera inmediata, sino lo que vaya realizándose sea consolidado y que no tenga dudas en el futuro que la comunidad es la mayor beneficiaria.

Deberá de ser importante conjuntar esfuerzos productivos con los planes que se perfilan en los niveles estatales y federales, para que se logre darle posibilidades de avance a las necesidades que tiene cada Municipio.

Pero es claro que sólo la sociedad de un Municipio será la que determine hacia dónde quiere avanzar, porque la costumbre anterior es que el administrador del presupuesto también era el administrador del futuro de los municipios y ahí están como ahora se ven.

Si el Municipio logra determinar su potencial para poder avanzar en su desarrollo, tendrá un importante punto de apoyo para lograr que su futuro sea mejor al llevar a cabo sus acciones.

Es cierto que para todo ello se tienen los planes de desarrollo que realizan los presidentes municipales al momento de iniciar sus periodos y dicen que ya con ello se podrá solventar lo que falte por hacer en la sociedad, pero ya son formatos añejos que no resuelven.

Por eso es importante que la sociedad organizada en sectores productivos, integre sus proyectos para que conjuntamente logre hacer avanzar a su sociedad, porque entendido es que no todo lo logra hacer el Gobierno por diferentes circunstancias.

Porque si se logra determinar y entender de que el Gobierno es una entidad facilitadora del desarrollo y se trabaja conjuntamente a partir de ello con las necesidades de la sociedad de los municipios, más se podrá hacer que lo hecho hasta ahora.

No se podrá avanzar en ningún momento cuando se piense que el Gobierno lo tiene que hacer todo, ni que la sociedad lo podrá hacer todo, porque se estará situando en las condiciones que hoy se vive, en donde falta mucho por hacer.

Lo que cada vez es mas repetitivo en las instituciones bancaria y empresas, es el hackeo de información y de recursos económicos, porque de manera constante se lee y se tiene el conocimiento que la presencia de esta actividad ilícita está presente cada día más en la mayoría de las actividades productivas y en los diferentes estratos de la sociedad y se establece como necesaria la capacitación para enfrentar estos problemas y es ahí donde las instituciones educativas tienen un amplio trabajo a desarrollar... Donde se tendrá que accionar rápido, es el campo de los recursos no renovables como el agua, donde cada vez se pone más difícil la situación para bastantes comunidades del país, al carecer de agua para lo más indispensable, y que si no se avanza en eso, por más recursos económicos que tengan no podrá avanzarse porque esto afecta a todos, así que habrá que instrumentar acciones rápidas... Puede ser que no se logra medir todavía el impacto de la pandemia en la economía mexicana, porque todavía está presente, pero lo que sí

se puede determinar, es que existe estabilidad en sus indicadores y eso ya es bastante, porque muchos países que hoy se llaman desarrollados no pueden decir lo mismo, porque sus economías no pasan por un mejor momento.