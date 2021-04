El futuro de Sonora atrapado en un debate

Y eso muchas veces hace que una cierta cantidad de la sociedad pueda inclinar su preferencia electoral si lo que le dijo ahí es de su convencimiento y eso es algo del ejercicio que se vio en Sonora, cuando en un evento de muchas carencias tecnológicas se presentó por parte del Instituto Estatal Electoral de Sonora un ejercicio de comentarios sobre diferentes temas que para los que los integraron este panel de preguntas, eran las mas relevantes que deberían de conocer los sonorenses.

PUBLICIDAD

Y puede ser que la cantidad de debates que esta institución tiene establecidos por ley, sean los que se lleven a cabo para que los candidatos den a conocer un poco mas que tanto saben de Sonora y puede que sea positivo este punto.

Pero se ha podido determinar por diferentes analistas políticos e instituciones, que los debates de candidatos, no son realmente determinantes para que la sociedad cambie su preferencia de votación, porque la historia electoral ha demostrado que en muchos de ellos su intención de votación no se mueve lo suficiente para que así sea.

Lo que sí es muy recurrente, que cada candidato participante en un debate realice una manifestación donde muestre su algarabía de ser el ganador de este evento, cuando la percepción de los que vieron esta contienda televisiva no lo consideran muy definitivo.

Es muy común, que los candidatos que no traen un importante nivel de intención del voto de los ciudadanos, recurran de forma continua al descredito de determinados contendientes pensando que esa forma de participar será benéfica porque siente que es lo que quiere la sociedad.

Pero hasta hoy, esta forma de participar en estos eventos políticos, hace ver a ese contendiente político, que lo que más sabe es de discusión y de cómo resolver los problemas que en Sonora son bastantes y de carácter urgente su resolución.

Hoy en día, la sociedad de Sonora requiere mas que descalificaciones políticas, soluciones para la cantidad creciente de problemas que habrá que resolver para posicionar al Estado como un Estado progresista, innovador y en vías de crecimiento económico y social.

El entretenimiento de quien es mejor debe de estar situado en cómo hacer un real trabajo como gobernador y no pensar cómo le va a decir al contrario para que todo el ciudadano se entere de algo en el que hay que fijarse que tiene cuando hay instancias que existen sobre la atención a diferentes temas.

No es conveniente, en tiempos de pandemia perder el tiempo en especulaciones que no van a ningún lado, cuando el pueblo quiere otras cosas y que el trabajo gubernamental debe de centrarse en ello para que todo el potencial que se tiene pueda ser aprovechado en acciones y no en los discursos.

Si antes de la pandemia, ya se venía venir una situación complicada en la economía estatal y en el crecimiento en las actividades productivas, ahora ese panorama esta ahora mas crítico y ahí la ubicación de los temas de ese ejercicio que dicen que es democrático.

Pero al parecer no es tan democrático, porque no se encuentra hasta ahora contemplado el sur del Estado por el Instituto Estatal Electoral para que se lleve a cabo este ejercicio en el sur del Estado, para que tenga la cobertura en toda la Entidad y no nada más en los medios electrónicos, porque Sonora también es el sur, no nada más donde esta institución se encuentra ubicada.

La vida económica, política y social debe de ser para todo el Estado para lograr que sea próspero y productivo, donde cada sonorense aporte la parte que le corresponde y eso debe de ser mas que todo el concepto fundamental de las propuestas de los candidatos no en lo que vienen a ser las presentaciones en estos ejercicios televisivos, que la historia de Sonora no se ha visto cambiada en base a ellos.

DEL ESCRITORIO

Un pendiente, que siempre ha sido eso, es el que corresponde a la disponibilidad de agua para la sociedad y para el desarrollo de las actividades productivas, porque ya se presenta como una situación crítica la que viven algunas regiones de México, porque lo que antes eran regiones productivas, ahora la situación ha cambiado de forma drástica para mal, ya es tiempo de que se ponga sobre la mesa las soluciones de largo plazo la situación de este bien natural de las regiones afectadas y de las que todavía no les llega la preocupación y que debe de llegarles la prevención... Interesante, que la paridad del peso-dólar fluctúe en los 19 y casi 20 pesos, lo que indica estabilidad en este importante medidor económico en el país, que de 25.00 hace un poco más de dos años, se encuentra en esas cantidades... Como en todas las inversiones que se mueven en el mercado financiero, las criptomonedas también tienen sus días altos y bajos, pero siempre será así en sus modificaciones de valor, pero el tiempo está haciendo que se vaya posicionando más y sean más los inversores participantes.