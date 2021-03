El estilo personal de gobernar

Y puede ser que de aquí en adelante, en Sonora y sus municipios empiece a ser base lo que hizo el titular del gobierno estatal, presidente municipal y sus regidores, así como los diputados federales y locales, por el estado y los lugares que dijeron que iban a representar y lograr para ellos mayores avances, que serían bastantes superiores a los que se veían al recibir el encargo de representación, donde su único interés era el de buscar hasta donde fuera posible el de elevar hasta donde fuera posible el bienestar del estado, municipio y distrito a representar.

Donde las posibilidades de mejoramiento económico y social para todos los ciudadanos, cada vez se perfilarán mejor y que donde existiera un traspié, se tendría como bastante cercanía para su apoyo al representante popular para la solución a sus necesidades y eso se dice así porque así lo enunciaron en sus propósitos que indicaron para lograr el apoyo ciudadano.

Y es aquí donde cada uno de los ciudadanos tendrá la mejor opinión para lograr que ese funcionario pase a la historia como alguien que hizo nada, poco o mucho en el puesto que le tocó desempeñar o lo mismo será ahora, que bastantes de los que hoy tienen una posición de representación popular desean continuar.

Donde no cabrán las justificaciones, del porqué no se logró hacer lo que dijo que haría, pero no lo logró hacer, porque no había presupuesto o ahora por la pandemia.

Porque sin quitarle ni ponerle, la sociedad ha seguido su marcha, con problemas económicos, sociales y sanitarios y de todos modos ha avanzado, no lo que se quisiera, pero lo ha hecho, con o sin el apoyo de los representantes populares y si hubo disposición, todavía fue mejor ese avance.

Hoy en día la sociedad tendrá la oportunidad de evaluar que se hizo en el estado y que proponen los que tienen la intención de representarlos, porque como dice la frase del "dicho al hecho hay mucho trecho" y muchas de las veces el trecho cada vez se ha hecho más largo porque no lo han podido acortar los que habían dicho que lo harían. Las regiones del estado están a la espera, de que el desarrollo económico y social vaya más allá de las buenas intenciones que cada seis y tres años se les manifiestan y que lo mas que alcanzan a ver, son promesas, aderezadas con una despensa y seguidas de un caudal de fotografías.

Es claro que los tiempos han cambiado y la perspectiva que hoy se ve para el estado no es muy halagadora por la situación de los presupuestos tanto estatales como municipales y que son situaciones que se tienen que remontar para lograr que Sonora y sus municipios tengan un mejor futuro. Las posibilidades de que Sonora, sea un mejor estado en su desarrollo económico y social, todavía siguen presentes porque no deben de existir trabas para poder aprovechar el potencial de sus habitantes y de sus recursos, solo es cuestión de voluntad para lograr hacerlo.

Porque en los tiempos por venir será viable determinar el estilo personal de gobernar a partir de que primero será el candidato(a) y después el programa y no a la inversa como se había definido que era más adecuado, porque sin mucho análisis la situación de la sociedad está a la vista porque no funcionó, como se dijo anteriormente.

Bastante se ha comentado que la situación de confinamiento de las familias originadas por la pandemia, permitió el crecimiento acelerado de las compras en línea, utilizando de la mejor manera posible los medios tecnológicos y algunos e pregunta de que si esa tendencia continuará ya que el contagio este controlado a partir de la aplicación de las vacunas y lo que se pudiera afirmar es que este mecanismo tecnológico, ya se inició y ya no tiene regreso, donde lo mas adecuado será que las empresas y comercios lo tomen como su esquema de comercialización y adelante...Serán importantes los esquemas de recuperación económica que ponga en marcha Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, porque de ahí dependerá mucho la reactivación de muchas de sus actividades económicas, que de forma directa beneficiarán a las empresas y negocios mexicanos, porque es entendido que es el principal socio comercial de México y la mayor economía del planeta...Sería muy positivo para cada ciudad en atención a sus necesidades de crecimiento económico y social, que mas que dar a conocer lo negativo que día a día puede suceder que se cambiara el esquema de difundir las bondades que tiene cada ciudad y municipio y con toda seguridad que las cosas cambiarían en un plazo corto para beneficio de sus ciudadanos, porque hasta hoy lo que más se difunde es lo negativo, que no contribuye en nada, ahora es tiempo de cambiar esa forma de difusión.