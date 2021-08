Una de mis grandes pasiones en esta vida es la flora. Los árboles y todo lo que tenga que ver con ellos. Lo verde. Creo que esto me viene de familia, pues de mi madre adquirí el gusto por el cuidado y colección de plantas de todo tipo, y de mi padre obtuve, además del apellido referente, el interés por su cultivo y reproducción, ya que él era ingeniero agrónomo y desde niño me llevaba al valle y los alrededores del Municipio, y en la casa siempre había frutales, fertilizantes, herramienta y todo lo necesario para su cultivo. Lo "traigo en la sangre", se podría decir.

Durante todo este tiempo me han pasado muchas cosas con las plantas, ya que algunas las he consumido premeditadamente y otras sin darme cuenta me han provocado intoxicaciones al grado de sentirme morir; alergias, pinchazos y dolores terribles al caerme su savia en los ojos. Pero esa es otra historia.

Noticia Relacionada El Escuadrón Verde

PUBLICIDAD

El caso es que me he propuesto crear lo que llamaría un "Escuadrón Verde", con el fin de reproducir, trasplantar y sembrar plantas y árboles en tantos lugares como nos sea posible en nuestra ciudad y alrededores. Esto hace tiempo que lo he venido haciendo por mi cuenta, pero creo que es necesario organizar un grupo de personas para llevar a cabo esta labor y lograr un mayor impacto en nuestra comunidad que tanto lo requiere. Sé, también, que esta actividad brinda mucha satisfacción y me gustaría que más gente lo experimente. Una vez que te metes en esto, ya no te puedes salir porque llena el corazón.

Si después de leer esto surgen voluntarios, adelante, pueden contactarse con un servidor al teléfono 644 413 19 68, por Facebook Jesús Huerta Suárez o por correo electrónico: jesushuerta3000@hotmail.com.

Esta actividad no tiene fines partidistas, ni pretensiones protagónicas de ningún tipo. Se trata de ver verde, de atraer aves, insectos, brindar sombra, oxígeno y belleza para la vista y el olfato de todos y, por qué no, si se puede obtener leña y frutos, qué mejor.