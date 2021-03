Era tanta la gente y tanto el deseo, que el mago les dijo que habría ayuda para todos, pero que sólo podrían pedir un deseo. Pasó el primero y le pidió harto dinero, y le fue concedido; el segundo pidió una enorme hacienda con todos los poderes, y le fue concedida, y así, uno a uno fue desfilando ante el hechicero. La gente, al ver cumplida su petición, reían, se abrazaba y bailaban alegremente, hasta que llegó el último de la fila, un humilde hombre llamado Ezequiel.

— ¿Cuál es tu deseo? —preguntó el mago

"Yo sólo quiero que me ayude a tener el dominio de mí mismo".

— ¡Con qué poco te conformas! —le dijo, molesto.

"No. No es poco. El dominio de mí mismo lo es todo. Porque al dominar el yo, me permitirá ser noble, y el ser noble me hará ser sabio".

Y su deseo fue cumplido...

Con el paso del tiempo muchos acabaron enfermos de tanta autocomplacencia; locos de envidia; secos de amor; pobres de espíritu y, de nuevo, sin nada que comer. Todos sufrían, menos Ezequiel que había pedido el dominio de sí mismo.

