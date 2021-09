El cuero es el que se arruga

Hasta el momento no he sentido achaques propios del añejamiento, al contrario, ahora es cuando me siento más relajado y seguro. Lo que sí podría decir que me está desagradando, además de perder cabello, y el blanqueamiento del que queda y una que otra arruga, es el tipo desprecio o malos chistes de muchos jóvenes, como si no supieran que la juventud siempre se está yendo para todos junto a cada espiración. Se sienten como si la juventud fuera una virtud personal, cuando estar joven no es un logro propio, es, simplemente algo temporalmente circunstancial. En cambio, tener una vida entrada en años implica mucho esfuerzo. Sí, esfuerzo, trabajo, alegrías, sufrimientos, placeres, dolores, gastos, pleitos, viajes, problemas, obras, libros, amores, enfermedades, retos, heridas, errores, la pérdida de seres queridos y muchas otras cosas que en verdad son de valorarse; muchas otras cosas que nos han forjado estas personas a veces tan enreveradas que llegamos a ser. Todo esto pensaba mientras cepillaba mis viejos dientes antes de salir al trabajo, en donde, por cierto, en el actual, como en los últimos tres trabajos que he tenido soy de los más de edad. Sí, esto pensaba mientras me arreglaba para irme al trabajo...

Llego, abro la puerta, doy los buenos días, y sólo uno de los compañeros contesta diciendo: Buen día, don. Ja, le digo, justo en lo que estaba pensando. Algunos no ven a una persona, ven un estereotipo. Y es que no sé qué obsesión tienen las nuevas generaciones con la edad. Parece que les es sumamente importante la edad, cuando en realidad la edad, hasta dónde sé, es sólo un número que no tiene tanta importancia, cuando lo que importa es el alma, el espíritu, porque hay jóvenes con espíritu decrépito y ancianos con espíritu jovial. No entienden aún, creo que algún día lo harán, que lo que se arruga es el cuero, porque el corazón puede seguir rebosante de ánimos, sueños, pasiones y amores por mucho más tiempo del que se imaginan. Ya ven a Charlie Watts recientemente fallecido que hasta el último día de su vida, a los 80 años, seguía tocando la batería en una banda de rock; mandatarios de potencias mundiales de más de 70 años que hacen bien las cosas o tus mismos padres y abuelos.