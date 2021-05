El costo de cada vez reiniciar el Gobierno

Lo que hace que se genere una total desconfianza de la ciudadanía cuando se les llega a presentar lo que se denomina la oferta política de los prospectos a un puesto de elección popular porque en lo inmediato se piensa que será lo mismo que los que ya se habían presentado.

Pero en ese contexto, se puede decir que no todo está perdido en la desconfianza de la ciudadanía porque se pueden hacer las cosas bien, como se había dicho en la presentación de sus ofertas políticas y de esa forma marcar la pauta para los que vendrán, independientemente de su filiación política.

Y ojalá que en el interés de hacer algo por su Estado o Municipio llegue el día en que lo que se dice en campaña sea un hecho en la vida de los ciudadanos y se reconozca que ahora si las cosas han cambiado para beneficio de todos y será en el futuro una mejor sociedad, como se dice en los discursos de convencimiento político.

Pero también en muchas de las veces las cosas no se hacen, no porque no exista voluntad del representante popular, sino que no llega a conocer en el tiempo de su campaña, como funciona el Gobierno en sus tres niveles y eso lo hace que no logre en la dinámica de su representación hacer lo que dijo porque no es tan fácil llevarlo a cabo.

Pero lo que es una práctica muy común y que no deja de tener permanencia en el hacer y el decir en la práctica del Gobierno, es la falta de continuidad de lo que en un momento realizo en anterior periodo de Gobierno y que al concluir el que llega, no quiere saber nada de lo que eran esos proyectos, porque los que trae el que llega son los mejores para la sociedad, aunque el éxito de lo hecho también sea benéfico para los ciudadanos, pero ahí que queden.

Esta forma de hacer Gobierno es una práctica que probablemente sea la que más le cueste a la sociedad porque no deja de ser una obra o necesidad atendida que puede estar dando muy buenos resultados, pero porque el que llega es de otro color, otro equipo o de otros intereses, no le da continuidad.

Y esta forma de hacer Gobierno, no ha ayudado a que los municipios y los estados avancen en su desarrollo porque todavía se sigue pensando de esa forma, de borrar lo anterior y volver a dibujar lo que será la nueva sociedad según los que llegan por traer su propio librito.

Esta forma probablemente sea una de las prácticas que se tienen que dejar en el pasado y tratar de darle continuidad a lo que realmente es benéfico y positivo para la sociedad porque está demostrado que se pierde mucho tiempo, dinero y esfuerzo en esa forma de actuar y que la que pierde es la sociedad porque la visión que siempre prevalece es la de hacer en el corto plazo y en ese esquema se sujeta el avance de la sociedad, lo que ha sido dañino desde el puesto de vista del progreso.

Si en el concepto de entendimiento de las necesidades de un Estado y Municipio por parte de los prospectos a un puesto de elección popular, se eliminarán las soluciones mágicas, porque lo que se requiere no hay que inventarlo y lo que ya se hizo de conservar a otro sería el futuro de los ciudadanos.

Es interesante que en el inicio de lo que ahora conocemos como el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), se empiecen a presentar controversias en la rama laboral del acuerdo, se indica que es un acuerdo que está vivo porque lo mismo sucederá cuando en los intereses de los mexicanos, exista algún concepto que no se está llevando a cabo como dice el documento que se firmó, porque al parecer con el anterior tratado las cosas no se presentaban igual en beneficio de los nacionales... Un dato interesante de que México ocupa el tercer lugar en el mundo como receptor de remesas de dólares con un monto de 43 mil millones de dólares, donde el segundo lugar lo tiene China al captar 60 mil millones y la India con 83 mil millones, lo que casi es el doble de lo recibido por los mexicanos... En cualquier tiempo en el país, la incertidumbre económica siempre hace presencia en las actividades que se realicen por parte de los gobiernos y de alguna manera esa es una forma de vida que tienen las sociedades porque es muy difícil que no exista ese concepto y lo que logra dar un poco de certidumbre es el nivel de confianza que tiene la sociedad hacia todo lo que se realiza en las funciones públicas.