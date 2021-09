El cielo en la tierra

Andando por las calles polvorientas de mi ciudad me encontré frente a frente con uno de esos indigentes que buscan en la basura algo para comer. Esos hombres y mujeres con el pelo enmarañado y la cara sucia; con harapos por ropa y hambre por bandera. Lo miré de pies a cabeza; su desagradable olor me provocó nauseas. En cambio, su mirada serena me generó confianza. La confianza suficiente para sacarle plática.

Le pregunté por qué buscaba en la basura la comida, mientras le sugería que sería mejor encontrar un trabajo. El sólo escuchaba y me miraba de reojo. Me parecía alguien extraño y supongo que yo le parecía extraño a él. Le pregunté de nuevo qué buscaba en ese lugar, y en voz baja me contestó: —Me llaman Donato; sólo busco algo qué comer. No es el paraíso, pero sí algo para comer.