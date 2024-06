El calor en el norte

El calor es prácticamente una forma de vida en los estados norteños del país. Pero esto no quiere decir que se antojen lejanas o indiferentes temperaturas como las de la actual temporada veraniega. Y más cuando su registro está resultando históricamente alto. No en balde suele decirse con apreciable jocosidad que, al arreciar el efecto caluroso, es como si estuvieran tirando con lumbre.

Debe ser claro que hay una cierta exageración manifiesta en dichos como los anteriores. Quizá no tanta, porque de todos modos no puede negarse que la medición ambiental veraniega siempre suele ser elevada por los rumbos norteños. Aunque...es probable que nunca como hoy. No se trata de nada más porque sí hacer excepcional una temporada de altas temperaturas sobre la otra.

La de hoy, sin duda alguna, está haciendo notar registros de verdad ahora sí que en verdad únicos o inéditos, lo que significa que nunca antes se habían marcado como ahora. El calor está por todas partes en una entidad como Sonora, si bien en algunas latitudes de la entidad parecería que las cosas al respecto se han desbordado. Dicen los que saben de estos menesteres que todo es culpa de lo que se denomina como calentamiento global.

Y debe ser cierto. Porque ni modo de echarle la culpa a los extraterrestres. El caso es que, por ejemplo, en Sonora, en un lugar de Sahuaripa llamado El Cubil, recién se registró una temperatura de 51.9 grados Celsius. En la Presa Plutarco Elías Calles se marcaron 51.4 grados. En Tepache 50 y en Hermosillo 49.5 grados. Estos son registros de temperatura insólitos y hasta increíbles. Pero insístase: no hay manera de creer que se trata de pasajes de ciencia ficción.

Aparte, algo como lo anterior no sería el caso. Anotaciones numéricas de temperatura como las anteriores, simples en su complejidad, o al revés, ubican ante una realidad ambiental pronosticada en su momento, aunque no deja de sorprender que haya pasado a formar parte de la ambientación climatológica de este tiempo. Bien se sabe que el calor de mediados de año no es algo extraño o ajeno en la cultura general del ámbito norteño.

La verdad es que, hasta donde se sabe, nunca nadie ha puesto el grito en el cielo por esa circunstancia. Pero en esta ocasión, con el grosor de la temperatura reinante, posiblemente sí exista ánimo para producir ese grito y ponerse a salvo de algún trastorno orgánico. Y, como tenía que ser, hoy se ha vuelto un tanto común hablar de términos como insolación, golpe de calor y deshidratación, ninguno de los cuales, por supuesto, es recomendable para nadie en su significado bajo ninguna circunstancia.

En un contexto como el anterior, el director de Salud Municipal de Navojoa, Miguel Ramírez Díaz, formuló interesantes apreciaciones en las que vale detenerse. Dijo, por ejemplo, que hay un 33% de probabilidades en cuanto a que este año sea más cálido que el anterior. Además, se afirma, con un 99% de posibilidades, de que el 2024 figure entre los cinco años más cálidos registrados hasta ahora. Pues con razón las cosas ambientales se han puesto del modo tan inamistoso que han hecho notar.

¿Sabe usted cuáles son las horas pico de calor que es preciso evitar? Van desde las 10 de la mañana hasta las cuatro de la tarde. No sólo hay que sacarle la vuelta a este horario. He aquí unas recomendaciones de Ramírez Díaz: Tomar entre dos y cuatro litros de agua al día para lograr una pertinente hidratación. (No faltará quien quiera cambiar esta recomendación por algún líquido más ambarino, pero tal idea no procede). También hay que evitar el exceso de bebidas con cafeína, alcohol o azúcares.

Igualmente hay que usar camisas manga larga y pantalones también largos en colores claros y de tejidos transpirables. Es propio utilizar sombrero de ala ancha, gorra y gafas de sol. No se trata de ningún disfraz. Así es como hay que enfrentar el embate del calor y el sol en días como los de hoy. Vale la pena hacer caso de estas recomendaciones. Sin duda es por bien propio y comunitario. El ambiente caluroso puede ser un factor agresivo de primer orden para la salud personal o colectiva.

Por ello, en buen, momento las autoridades han formulado llamados para que se tomen las debidas precauciones ante el riesgo o peligro que significan las elevadas temperaturas que se están registrando en esta coyuntura. Debe ser propio atender esos llamados con la mayor prontitud. Es por el bien de todos. (Hoy quedaron pendientes de atención algunos asuntos de carácter político. Habrá que retomarlos...).

armentabalderramagerardo@gmail.com