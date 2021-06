El baterista

Yo, me sentía soñado...

PUBLICIDAD

Entonces, el niño volteó y viéndolo a los ojos, le dijo: "Papá, ya te dije que yo no quiero ser baterista; yo quiero ser bailarín", afirmó el infante muy serio.

Entonces, el papá lo jaló del brazo y le dijo en tono autoritario: "¡Ya te dije que no vas a ser bailarín"! y se lo llevó casi arrastrando. El niño se puso triste, no sé si porque le llamaron la atención enfrente de nosotros, o porque su papá no quiere que baile. A mí me dio coraje, pero no me atreví a meterme en su plática por respeto al niño... ¿Cómo es posible, pensé, que alguien sea tan superficial para ni siquiera darle a su hijo la oportunidad de tratar de ver si tiene talento para bailar? ¿Tiene algo de malo ser bailarín? ¿Ser bailarín te hace menos hombre?

Un detalle tan simple me hizo pensar muchas cosas, entre ellas la importancia de ayudarles a nuestros niños a encontrar su talento; a orientarlos y darles oportunidades para que descubran sus habilidades sin prejuicio alguno, aun cuando lo que a ellos, en su individualidad, que no nos pertenece, no nos guste en lo absoluto. Podemos opinar, quizá, pero no cortarles las alas por nuestros temores, traumas o fobias. No se vale; no se debe.

Jesushuerta3000@hotmail.com