El ambiente político

No se necesita a ningún campeón de la obviedad para que nos ilustre sobre la marcada coloración política y electoral que han terminado por asumir los tiempos que corren hoy por hoy. El ambiente respectivo prácticamente ya asumió la coloración que suele distinguirle bajo ciertas etapas.

Parecería, incluso, que ya está definitivamente abierto el tiempo de las campañas electorales propiamente dichas. No es así todavía, porque el calendario respectivo consta de diversas fases. Pero ni quién se fije en estas pequeñeces.

No en balde, por ejemplo, la precampaña presidencial en curso parece ser en estas alturas la campaña respectiva formalmente vista. Sin embargo, hay que reconocer que, a pesar de todo lo que se ha visto hasta ahora, está por formalizarse la plenitud de una circunstancia como la aludida.

Aunque eso no le quita ni le pone nada a los ánimos personales de quienes, por ejemplo, asumen que les gustaría figurar como candidatos o candidatas en la venidera contienda política, etiquetada desde ahora, no se sabe si con sobrado humor o exagerado dramatismo, como la progenitora de todas las batallas. Quizá no deba ser para tanto. Pero eso de momento es otro cantar. En lo inmediato, por ejemplo, a nivel sureño la maestra Rosario Quintero Borbón se registró como aspirante a la diputación federal por el Distrito 7, con las siglas del Partido del Trabajo (PT). Cabe reconocer que, en la víspera, los corrillos políticos regionales no parecían estar muy al tanto de esta intención. En otras palabras, quizá valga decir que les tomó por sorpresa.

La maestra Quintero Borbón fue alcaldesa de Navojoa en el periodo 2018-2021. Es propio reconocer que la suya fue una gestión bastante accidentada, o si se quiere decir de otro modo, puesta en el ojo del huracán en más de un sentido. No se incurre en exageración o abuso, si se afirma que las críticas y cuestionamientos que recibió fueron al por mayor.

Hoy ella misma reconoció esta circunstancia al señalar que recibió muchas críticas y ataques.

Con el tiempo transcurrido de por medio, replicó de la siguiente manera: "Pero como dicen, veneno que no mata, fortalece". Es propio reconocer que las acusaciones o presunciones sobre la actuación como alcaldesa de la maestra Quintero, fueron serias y sostenidas a lo largo de su gestión.

A la vuelta del tiempo, ella planteó lo siguiente ante Diario del Mayo: "Las instancias correspondientes nunca comprobaron nada de lo que se me acusó, porque simplemente no se dieron los actos de corrupción que nos señalaban". Mencionó que otras de sus fortalezas son las de trabajar sin descanso y conocer plenamente las necesidades de la gente del sur de Sonora.

La maestra Quintero comentó también que hay una percepción "muy buena" sobre su trabajo como alcaldesa de Navojoa. "Me lo dicen en la calle, donde ando con la frente en alto", puntualizó. En este mismo sentido, afirmó también que tiene preparación, experiencia y capacidad para desempeñarse como diputada federal por el Séptimo Distrito.

Procede apuntar que a muchos participantes y observadores políticos les debió sorprender este regreso a la escena política por parte de la maestra Quintero. Y no hay duda de que ella planeó hacerlo por la puerta grande. Aspirar a una diputación federal no es cualquier cosa. Menos en los tiempos que corren.

Como bien se sabe, el Séptimo Distrito es un tanto especial en el sur de la entidad por su extensión geofráfica. Comprende territorialmente municipios como los de Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Álamos, Benito Juárez, Quiriego y Rosario Tesopaco. La maestra Quintero dijo que los conoce muy bien por sus actividades académicas, laborales y políticas. "Muchos de sus habitantes me conocen y reconocen mi trabajo y trayectoria", indicó.

Pues así están las cosas. No hay duda de que a muchos debió tomar por sorpresa esta decisión de la ex alcaldesa navojoense. La verdad es que no se hicieron mayores anticipos al respecto. Pero los hechos no admiten réplica: la maestra Rosario Quintero Borbón se registró ya como aspirante a diputada federal por el Partido del Trabajo.

Dijo que le anima servir a los que menos tienen...

armentabalderramagerardo@gmail.com