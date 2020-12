Y, por otra parte, es urgente que los habitantes de este municipio sientan arraigo por su tierra. Que se note que la quieren. Que le muestren su cariño con acciones reales, sencillas, aunque sean pequeñas cosas que beneficien a nuestra comunidad, como plantar un árbol, ser amable y respetuoso a la hora de conducir, dejar a un lado en celular al manejar, no tirar ni una servilleta, tapar una gotera, no tirar cosas al drenaje, ayudar en algo a algún anciano, participar en los eventos culturales, donar libros, barrer la banqueta de tu casa, sacar la ropa que no necesitas y dársela a alguien, comprar en el comercio local, levantar una envoltura del piso, compartir unas monedas con el viene, viene, y así, cosas sencillas que nos llenarán de satisfacción y, a la vez, nos irán generando un mayor arraigo en nuestra tierra, como quien dice hay que nutrir las raíces para que sean más fuertes y profundas, y al lograr esto estaremos, como quien dice, dándole a dos pájaros de un tiro, metafóricamente hablando, porque respetar y alimentar a las aves son dos cosas que valen la pena hacer...¿o no?

