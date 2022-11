Don Toño se fue

No fue una buena noticia. Nunca me hubiera imaginado que quisiera renunciar; lo veía tan entusiasmando. Pero, sobre todo me preocupaba por él, pues sabía que no era un hombre que tuviera asegurado su futuro económico o que pudiera encontrar otro trabajo por la edad, así que de inmediato lo llamé a mi oficina y le pregunté la razón de su retirada; "Mire, -me dijo, sin verme a los ojos,- la única razón es que ya no aguanto más estar aquí. Los problemas parecen no tener fin. Toda esa gente que sufre, me conmueve, pero con el tiempo, mi alma y mi corazón se han ido haciendo fríos. Ya no quiero oír a tanta gente con tantos problemas... ahora, me he dado cuenta que el Gobierno no es el único culpable de todos los males del pueblo; ahora entiendo que es raro quien lucha por salir de su propia ignorancia o lucha por vencer la desidia; me queda muy claro que cada quien es responsables de sus desgracias. La mayoría no piensa en el gran compromiso que implica tener hijos; no sólo estoy hablando de amor, sino de lo económico, del seguro social, de la escuela, de darles un buen ejemplo, de enseñarles. Creo que por eso tienen tantos problemas y, a cómo veo, la realidad, no creo que las cosas en este país vayan a cambiar algún día. Los problemas seguirán creciendo y creciendo: las escuelas públicas no alcanzan para tanta gente y el nivel de la educación baje y baje; los ayuntamientos no tienen casi dinero más que para la raya. El Gobierno sólo piensa en darle a los pobres y no en generar la riqueza necesaria para que no haya a quien le falte, cuando menos, lo más esencial para sobrevivir.

Hay corrupción, y no somos muy eficientes. Siento que no tenemos una identidad; no estamos unidos; no sabemos para dónde vamos. Todos pelean contra todos; no limpiamos ni nuestra casa, pero eso sí, ahí estamos todo el día viendo pasar el tiempo; hablando de los demás y tragando porquerías; embriagándonos y poniéndonos hasta atrás para olvidar nuestra triste situación. No queremos estudiar, no le echamos ganas a la chamba y así nunca saldremos de este gran agujero que entre todos hemos hecho y que llamamos patria; es por eso que ya me voy. Ya estoy cansado de vivir sus problemas y de sólo estar tapando hoyos", dijo don Toño, mientras se levantaba y daba media vuelta.

Venga acá, don Antonio, le dije, y le di un fuerte abrazo. Aquí estarán siempre las puertas abiertas para usted. Me dio las gracias y se fue cabizbajo.

Para el otro día ya tenía a alguien ocupando su lugar y una larga fila de personas esperando su turno para ser atendidos.

