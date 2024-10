Dodgers sigue en la pelea por el banderín de la Liga Nacional

Reaccionaron los Dodgers en el cuarto juego de la serie de playoffs, el pasado miércoles en Petco Park y la confrontación se empató 2-2 con los Padres de San Diego, perdiendo éstos 8-0, y hoy viernes por la noche, se llevará a cabo el quinto y decisivo encuentro para definir el boleto a la serie por el campeonato de la Liga Nacional contra los Mets de Nueva York, quienes eliminaron a los Filis de Filadelfia ... Los Dodgers, que estaban contra la pared, no tuvieron piedad ante sus adversarios al anotarles una carrera en la misma apertura del partido, mediante cuadrangular de Mookie Betts, quien había estado apagadón en los juegos anteriores, tuvo una noche especial a la ofensiva para darle una ventaja a los Dodgers que nunca perdieron, mientras que el bullpen se fajó como en ningún juego en la temporada regular, dejando en un solo hit a sus dos mejores toleteros, Fernando Tatis Jr. y al tercera base Manny Machado... El mánager Dave Roberts, dejó en la banca a Freddie Freeman, debido a una lesión en uno de sus pies e hizo cambios en el line-up y le dio muy buen resultado, al blanquear a los Padres, al grado de no permitirles ninguna libertad. En lugar de Freeman, Roberts, envió a la primera base a Max Muncy, quien le rindió buenos dividendos, tanto con el guante, como con el madero... Asimismo, otros elementos que fueron claves en la ofensiva, del club angelino fueron el segunda base Gavin Lux y el receptor Will Smith, así como Ohtani, quien colaboró enviando a un corredor a la registradora. El caso es que los Dodgers despertaron con algunos de sus cañoneros y le propinaron una paliza a los Padres, ante el descontento de más de 40,000 espectadores. Tanto los Dodgers como los de San Diego, en un partido (el de esta noche en Los Ángeles) se jugarán todo el esfuerzo que realizaron en un calendario y otros tantos juegos en la postemporada, con tal de llegar a la serie de campeonato del viejo circuito, para poderse instalar en la ansiada Serie Mundial... ¿Quién será el afortunado? Hay que ver las acciones... Por lo demás, el entrañable y querido amigo Germán Velderrain continúa adelante con el proyecto Agrupación Deportiva y Fraternal "Rigoberto Lizárraga Arellano", tal como lo dio a conocer en su oportunidad, el amigo y colega Joel Luna, en la Sección Deportiva de su DIARIO DEL YAQUI favorito. Rigo, como le llamamos sus amigos fue el primer mánager amateur de Primera Fuerza de beisbol reconocido en Ciudad Obregón, fue homenajeado hace unos meses y hubo una asistencia récord en un cántico local y eso entusiasmó tanto a Germán, que se animó, junto con otras entusiastas personalidades, a seguir reconociendo a otros estrategas y jugadores de aquellos lejanos tiempos de los 50 y 60 y que aún viven y que muy merecido lo tienen... De aquellos managers-jugadores que nos tocó observar, anoten a estimados cuates como mi tocayo Lic. Miguel Ángel Tapia, Rogelio Duarte, Ovidio Zamora (coach de los campeones Yaquecitos), cuyo mánager fue Don Manuel Magallón; Pedrón Hernández (radica en Los Mochis) y sin olvidar, al cocoreño David Zamudio, quien por muchísimos años difundió el deporte, en el hoy Pueblo Mágico y en donde David, es una persona muy querida, como lo es también el "Maringas" Gutiérrez, etc... Según Germán, son como 160 personas que merecen ser recordadas, y en próxima reunión se invitarán para brindarles una cerrada ovación, una vez que ya esté listo el número de homenajeados, cuya fecha de entrega de reconocimientos, se dará a conocer próximamente, en cuyo evento hará acto de presencia el periodista deportivo y mejor amigo, Joel Luna, quien por cierto forma parte del grupo especial que brinda difusión a la Agrupación Deportiva bien llamada "Rigoberto Lizárraga Arellano" ... Ahora, ya no será uno el homenajeado, sino en grupo de seis o siete, según me comentaba, en una charla muy amena que sostuvimos en casa de un servidor, el autor de este proyecto, mismo que fue muy bien recibido por la lectoría del periódico de Sonora. Estén pendientes, porque los trabajos están muy adelantados ... Las series de playoffs de las Ligas Mayores de ayer, fueron programadas por la tarde-noche y la verdad, son atractivas, principalmente la de los Yanquis de Nueva York contra los Reales de Kansas City; el "Caballo Negro" Tigres de Detroit contra los Guardianes de Cleveland, en tanto que los Yanquis de Nueva York, han estado pasando apuros con los Reales de Kansas City. Sin embargo, se espera que los Mulos de Manhattan salgan victoriosos en esta confrontación, ya que son los favoritos para llegar a la Serie Mundial Mientras tanto, los Mets de Nueva York ya eliminaron a los Filis de Filadelfia y sólo están esperando que se defina la confrontación entre los Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego, para conocer al adversario que tendrán para dirimir la serie por el título de la Liga Nacional y eso se decidirá esta noche, como lo anotamos líneas arriba... I´ll see you later.