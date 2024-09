Dodgers, los máximos ganadores del viejo circuito

Yanquis hacen lo propio en la Liga Americana, pues resultaron los más exitosos de la temporada actual del mejor beisbol del mundo

Por: Miguel Cebreros Cervantes

Los Dodgers no solamente ganaron la División Oeste de la Liga Nacional, sino-que también se llevaron la corona del equipo más ganador del viejo circuito, en 2024, con marca de 98-64, superando a los Filis de Filadelfia, los cuales terminaron en el segundo escalón de más victorias en una campaña. Ahora viene lo más difícil, ganar y ganar para poder continuar hasta llegar a la Serie Mundial ... En la Liga Americana, los Yanquis fueron los más exitosos, con números de 94 ganados y 68 perdidos, en tanto que los Guardianes de Cleveland fueron segundos con 92-69... Esos fueron los cuatro equipos con más victorias y, por ende, su acceso a la postemporada... Así las cosas, a continuación, los números de Isaac Paredes en la temporada 2024 que ayer culminó, son los siguientes: ha conectado 129 imparables, 19 cuadrangulares, ha remolcado 80 carreras, se ha estafado una colchoneta y su promedio de bateo es de sólo .239. Como se puede observar, lo más probable es que los Cachorros de Chicago lo cambien a otro equipo para la campaña 2025, pues no son números que puedan agradar a la directiva de los Cachorros como para darle otra oportunidad, aunque nada se puede predecir. Vamos a esperar que llegue el receso de la temporada, para saber, si oficialmente lo sostienen o lo envían a otro equipo el año entrante... El año pasado tuvo una magnífica actuación, razón por la que los Rays de Tampa Bay, le dieron un gran aumento en el contrato que firmó para 2024... El caso es que no terminó con los Rays y si no lo retuvieron, fue porque falló demasiado y junto con Randy Arozarena, salieron del equipo, aunque tampoco fue un buen año para los Rays, quienes se desplomaron, después de que años atrás habían tenido temporadas exitosas. Y es que también soltaron a un par de lanzadores estelares, que estaban brillando con el equipo y eso los perjudicó , al grado de que nunca pudieran llegar al tercer lugar por la falta de consistencia, Ahí tuvo mucho que ver, el jefe de operaciones de Tampa, que no le salió nada bien y quién sabe cómo le vaya, a la hora de que en la oficina hagan una evaluación exhaustiva sobre el por qué el equipo no funcionó como lo estaban haciendo años atrás, cuando llegaron incluso a sorprender, haciendo a un lado a Boston y también a los Azulejos de Toronto, quienes tampoco han podido dejar los últimos lugares de la División Este, en donde los punteros son los Yanquis y los Orioles (segundos), porque los Rays ya están descartados para el comodín, al igual que los Medias Rojas de Boston...Este es un sector muy difícil, para cualquiera de los equipos que pretendieran llegar a los playoffs, con esos tres equipos que mencionamos: Yanquis, Orioles y Boston, vemos la situación muy complicada para Rays, Medias Rojas y Azulejos, pues tendrían que conformar verdaderos trabucos para competirles al tú por tú, a los Mulos de Manhattan y a Baltimore, quienes están muy bien conformados, con pitcheo y explosiva ofensiva. Ya veremos el año entrante qué cambios nos presentan Azulejos, Rays y Medias Rojas... Por lo demás, si Jonathan Aranda se reporta con los Yaquis, sería algo fabuloso para las aspiraciones del equipo de casa de buscar el octavo banderín, con ese infield que nos presentará el mánager puertorriqueño Lino Rivera... Al segunda base mexicano le conviene tener acción en invierno, para llegar a las Mayores el año entrante en mejores condiciones físicas y, sobre todo, con mejor actuación con el madero, lo cual es básico en el mejor beisbol del mundo, porque quien no presenta buenos números está peligrando de que no aparezca en la lista de los jugadores que están listos para entrar a jugar... Sin embargo, si demuestra su solvencia con el bate al hombro, júrelo que puede durar varios años en las Grandes Ligas como lo hicieron Adrián González, Vinny Castilla, el "Charolito" Orta, Beto Ávila (primer jugador latino en ser campeón bateador con .341 en 1954) de los entonces llamados Indios de Cleveland, entre otros peloteros aztecas que han destacado en el beisbol de las Mayores... Claro, que no todos los que van corren con la misma suerte, pero es importante que jueguen en invierno, aunque sea media temporada. El que siempre estaba presente en la Liga Mexicana del Pacífico, era Fernando Valenzuela. Con sus queridos Mayos, y los Dodgers nunca se lo impidieron, entre otros... Ya para finalizar con estos temas, les informaremos que el Derby entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, empataron a un gol, anotando su diana el Atlético al 90-màs 7... Con el empate, el Barcelona continúa en la cima con tres unidades sobre el Real Madrid que tiene 18 puntos y cinco del Atlético que está en el tercer puesto con 16... Va a estar dura la pelea entre estos tres equipos que buscarán la corona de LALIGA española... I´ll see you later.