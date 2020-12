Dime con quién andas?

Queramos o no . Nos guste o no , pero las cosas siempre están cambiando , y creo de manera exponencial en estos óltimos meses . El caso es que en un principio , eran los partidos políticos los que importaban ; los que tenían el peso a la hora de ganar votos . Después , fueron los candidatos . Los candidatos eran el centro de atención principal en el ejercicio de democracia electoral , pero en la actualidad , creo que a lo que se le debe de poner mucha atención es al equipo de personas que acompaóará a los pretensos gobernantes , que serán elegidos el aóo entrante .

Y es que los partidos, todos los partidos, son mal vistos por ciudadanos. Los partidos, más ahora, no se notan estructurados, institucionales, convincentes, actualizados o funcionales. No tienen gracia alguna, son grises, y, además de ser un lastre para los contendientes, no son más que grupósculos heterogéneos de vividores del erario, funcionarios con probada eficacia, con algunos jóvenes y viejos idealistas, con saqueadores trasnochados, activistas de redes sociales, empresarios, portavoces exuberantes, lambiscones de marca y conexos, que siempre están en espera de algo, por lo cual están dispuestos a lo que sea necesario.

En cuanto a líderes políticos; a los que, prácticamente, serán los candidatos, ya sean mujer u hombres, con nombre y apellido, y con historial político póblico, nomás no se terminan de acabalar. No son muy carismáticos, además de que no se destacan como oradores, mucho menos por su retórica; no parecen tener seguridad necesaria que da la confianza en sí mismo; a ratos se ven solos y desorientados y a ratos titubeantes, como si no tuvieran noción de lo mucho que se necesita para llevar a cabo la gran hazaóa de llegar a ser un buen gobernador del Estado, por eso creo que todos, empezando por ellos, debemos de poner mucha atención en lo que hay a un lado y detrás de los contendientes. A falta de grandes liderazgos, o como parte de los cambios que estamos viviendo, hay que ponerle mucha atención al equipo de gente que acuerpe a los candidatos. A la gente que anda trabajando gratis o con honorarios en sus campaóas. Hay que analizar a los posibles miembros de su gabinete si él o ella llegara ganar. Hay que saber si tienen, y cuáles son sus creencias y su filosofía; su formación y trayectoria profesional para, al menos, tener posibles indicios de que saben lo difícil que será ser el próximo gobernador de Sonora?por eso? dime con quién andas para saber quién eres.

